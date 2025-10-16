Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

TrumpPutyinZelenszkijTomahawkorosz-ukrán háború

Trump figyelmeztetett: Támadni akarnak

Trump úgy nyilatkozott, tudni akarja, mit tervez Ukrajna a Tomahawk rakétákkal, mert nem akarja eszkalálni az Oroszország és Ukrajna közötti háborút. Az amerikai elnök Putyinnal is beszélni akar a döntés előtt. Zelenszkij pénteken Amerikában találkozik Trump elnökkel.

Munkatársunktól
Forrás: Politico, Tinancial Times2025. 10. 16. 10:01
Pénteken találkozik ismét Trump és Zelenszkij Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Az Egyesült Államok vizsgálja az Ukrajnának történő fegyverszállítás lehetőségét, a Tomahawk rakétákon kívül is – mondta Donald Trump amerikai elnök a találkozója előtt Volodimir Zelenszkijjel. Az amerikai és az ukrán elnök a Fehér Házban tartandó találkozójukon megvitatják Ukrajna azon szándékát, hogy „offenzívába” kezdjen az Oroszország elleni háborúban – jelentette be Trump. Amikor Zelenszkij közelgő látogatásának napirendjéről kérdezték, Trump azt mondta, hogy megvitatják Ukrajna stratégiáját, miszerint a háborút vissza kellene vinni Oroszországba.

Donald Trump újabb fegyverszállítmányok átadását fontolgatja Ukrajnának.
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Támadó irányba akarnak elmozdulni

 – mondta Trump az ovális irodában újságíróknak. 

Hozzátette:

Majd döntök erről, de ők támadó irányba akarnak elmozdulni. És nekünk kell majd döntenünk.

Trump nem részletezte, hogy milyen támadótaktikákról lehet szó, bár korábban felvetette annak lehetőségét, hogy Ukrajnát Tomahawkokkal látják el. 

„Őszintén szólva, lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Akarják, hogy a Tomahawkok az irányukba menjenek? Nem hiszem” 

– idézte Trump ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a Politico

Azt hiszem, őszintén szólva, beszélek erről Oroszországgal

– tette hozzá. Trump korábban úgy nyilatkozott, tudni akarja, mit tervez Ukrajna a Tomahawk rakétákkal, mert nem akarja eszkalálni az Oroszország és Ukrajna közötti háborút.

A Pentagon korábbi alkalmazottja, Mark Cancian szerint az Egyesült Államok jelenleg összesen 4150 ilyen rakétával rendelkezik. A Financial Times arról számolt be, hogy az Egyesült Államok potenciálisan 20-50 rakétát szállíthat Ukrajnának.

Szakértők szerint az Egyesült Államok jelenleg összesen 4150 Tomahawk cirkálórakétával rendelkezik.
Fotó: U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Egyesült Államokban gyártott Tomahawk nagy hatótávolságú rakéták Ukrajnába történő szállítása tönkreteheti az orosz–amerikai kapcsolatokat – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök. 

Moszkva elítéli az Ukrajnának nyújtott bármilyen segítséget, és úgy véli, hogy ez csak elhúzza a konfliktust.

Borítókép: Pénteken találkozik ismét Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

