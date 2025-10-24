IndiaOroszországEgyesült Államok

Mégsem békül India és az Egyesült Államok?

Az indiai miniszterelnök nem lesz jelen az idei ASEAN-csúcstalálkozón. Így egészen biztosan nem találkozik Narendra Modi és Donald Trump amerikai elnök.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 24. 5:55
Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az indiai miniszterelnök nem vesz részt a Malajziában megrendezett 47. ASEAN-csúcstalálkozón. Narendra Modi csupán online formában jelentkezik be idén, így egész biztosan nem találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel – írja a Times of India

Modi és Trump nem fog találkozni az ASEAN–csúcstalálkozón
Modi és Trump nem fog találkozni az ASEAN-csúcstalálkozón. Fotó: Pool/Leon Neal

Az X-en közzétett bejegyzésében Modi miniszterelnök megosztotta, hogy baráti beszélgetést folytatott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel, amelynek során a legjobbakat kívánta neki a közelgő csúcstalálkozók sikeréhez.

Modi egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben tovább tudják majd mélyíteni az országaik közötti együttműködést. 

Trump és Modi találkozója fontos lenne 

Az indiai és amerikai miniszterelnök találkozója régóta érik, miután nemrég Donald Trump nyomás alá helyezte Indiát az orosz olaj- és gázfelvásárlás ügyében. Trump a meglévő ötvenszázalékos vámon túl további szankciókat helyezett kilátásba, miután India az egyik legnagyobb felvásárlója az orosz energiahordozóknak, ezzel pedig Trump szerint az ország áttételesen az orosz háborút finanszírozza. 

Modi ugyan nyilvánosan tagadta, azonban Trump szerint azóta sikerült megegyezni a két vezetőnek arról, hogy India nem vásárol több orosz olajat. 

Az indiai miniszterelnök távolmaradása kapcsán többen is arról beszéltek, hogy feltehetőleg igyekszik kerülni a konfrontációt Donald Trumppal, habár a hivatalos indoklás szerint Modi a közelgő díváli (fény ünnepe) miatt marad távol a csúcstalálkozótól. 

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.