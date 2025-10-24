Mégsem békül India és az Egyesült Államok?

Az indiai miniszterelnök nem vesz részt a Malajziában megrendezett 47. ASEAN-csúcstalálkozón. Narendra Modi csupán online formában jelentkezik be idén, így egész biztosan nem találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel – írja a Times of India.
Az X-en közzétett bejegyzésében Modi miniszterelnök megosztotta, hogy baráti beszélgetést folytatott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel, amelynek során a legjobbakat kívánta neki a közelgő csúcstalálkozók sikeréhez.
Modi egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben tovább tudják majd mélyíteni az országaik közötti együttműködést.