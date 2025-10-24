Mégsem békül India és az Egyesült Államok?

Az indiai miniszterelnök nem vesz részt a Malajziában megrendezett 47. ASEAN-csúcstalálkozón. Narendra Modi csupán online formában jelentkezik be idén, így egész biztosan nem találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel – írja a Times of India.

Modi és Trump nem fog találkozni az ASEAN-csúcstalálkozón. Fotó: Pool/Leon Neal

Az X-en közzétett bejegyzésében Modi miniszterelnök megosztotta, hogy baráti beszélgetést folytatott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel, amelynek során a legjobbakat kívánta neki a közelgő csúcstalálkozók sikeréhez.

Had a warm conversation with my dear friend, Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. Congratulated him on Malaysia’s ASEAN Chairmanship and conveyed best wishes for the success of upcoming Summits. Look forward to joining the ASEAN-India Summit virtually, and to further… — Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2025

Modi egyúttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben tovább tudják majd mélyíteni az országaik közötti együttműködést.