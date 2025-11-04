Bóka János: Az antiszemitizmus elleni harcban alkalmazkodni kell az új környezethez

Az antiszemitizmus elleni harcban alkalmazkodni kell az új környezethez, „civilizációs jellegű konfliktusról” van szó – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Krakkóban, az Európai Zsidó Szövetség (EJA) konferenciáján. Bóka János szerint az antiszemitizmus elleni küzdelemnek alkalmazkodnia kell a megváltozott kihívásokhoz.

Bóka János szerint egy civilizációs jellegű konfliktussal kell szembenéznünk

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Európában az erősödő antiszemitizmus új kihívás, új gyökerekből táplálkozik, ami elsősorban a radikális iszlámot és a szélsőbaloldali aktivizmust jelenti – mondta Bóka János a konferencián megtartott előadása után az MTI-nek.

Az antiszemitizmus új formái nem csupán egy új társadalomkutatási témát jelentenek, hanem politikai kihívásról van szó, ennek megfelelően „a mi fellépésünknek is alkalmazkodnia kell az új környezethez” – húzta alá a miniszter. Hozzátette: ez a fellépés a zsidó–keresztény alapú civilizáció túléléséről szól, egy civilizációs jellegű konfliktussal kell szembenéznünk.

Magyarország ebben a küzdelemben eddig is vezető szerepet vállalt, és a továbbiakban is prioritásnak tekinti – húzta alá Bóka János.

A magyar kormány álláspontja, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemnek „politikai elköteleződésen és kiálláson kell alapulnia”, ennek az elköteleződésnek pedig a „legfelsőbb szintről kell érkeznie”. Ezért „azt javasoljuk, hogy ezt valamennyi európai ország tegye meg, ahogy Magyarország is megtette” – jelentette ki a miniszter.

Az antiszemitizmus új formái „európai szintű jelenségek, az Európai Unió (EU) legtöbb tagállamában hasonlóan jelentkeznek, nem ismernek határokat, ezért európai szintű válaszokat igényelnek” – érvelt.

Aláhúzta: az EU-nak végre kellene hajtania azt a közös uniós nyilatkozatot, amelyet az EU Tanácsában betöltött soros magyar elnökség alatt fogadtak el az európai zsidó élet előmozdításáról és az antiszemitizmus elleni küzdelemről.