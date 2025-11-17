Fegyveresek ütöttek rajta egy bentlakásos iskolán

Ismeretlen fegyveresek ütöttek rajta hétfőre virradóra egy bentlakásos iskolán a Nigéria északnyugati részén lévő Kebbi államban, az igazgatóhelyettest megölték, és 25 diáklányt elhurcoltak – közölte az iskola vezetősége és a helyi rendőrség. A fegyveresek végeztek az iskola igazgatóhelyettesével.

A fegyveresek huszonöt diákot raboltak el. Fotó: AFP

A Maga városában lévő iskola egyik tanára a sajtónak azt mondta, az iskolát a hajnali órákban érte támadás, amely során Hassan Yakubu Makuku igazgatóhelyettest lelőtték, egy biztonsági őrt pedig megsebesítettek. A tanár – aki saját biztonsága védelmében neve elhallgatását kérte – úgy tudja, a támadók a szomszédos Zamfara államba menekültek az elrabolt diáklányokkal.