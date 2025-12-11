Izrael lépett: tilos lesz a mobil az általános iskolákban

Az oktatási minisztérium új irányelve megtiltja az okostelefonok használatát az általános iskolák területén. Az intézkedés nemzetközi kutatásokon és tapasztalatokon alapul, célja a figyelem elterelésének csökkentése, a függőségek megelőzése és a gyerekek közötti társas kapcsolatok erősítése.
Február 2-tól, a tu bisvát, a fák újéve ünnepétől lép érvénybe az új rendelet, melyet Joáv Kis oktatási miniszter vezetésével mutattak be. A mobiltelefonok tiltva lesznek, de kifejezetten tanulási célokra engedélyezett lesz használatuk bizonyos órákon a pedagógusok felügyelete mellett. A döntés előtt Meir Simoni, az oktatási minisztérium főigazgatója a kutatások és a globális trendek alapján megvizsgálta az okostelefon-használat hatását a diákok jólétére, az iskolai légkörre, a tanulási környezetre, valamint a változó világban szükséges érzelmi és társas készségekre.
Az új intézkedés a szélesebb, rendszerszintű intézkedéssorozat része, melynek célja a gyerekek figyelemelterelésének csökkentése, a társas kapcsolatok erősítése és a tanulás optimális feltételeinek biztosítása.
Az intézkedéssel egy időben oktatási programokat is bevezetnek az osztálytermekben, és párbeszédet folytatnak a szülőkkel a mobilkészülékek kiegyensúlyozott használatáról, a közösségi média visszaéléseinek megakadályozásáról és a koruknak nem megfelelő tartalmakhoz való hozzáférésről.
Az oktatási minisztérium a helyi önkormányzatokkal, az iskolák vezetésével, a szülői munkaközösségekkel és a diákönkormányzatokkal együttműködve segíti az iskolákat az irányelvek bevezetésében, hogy a végrehajtás igazodjon az egyes intézmények sajátosságaihoz.
Kerekasztal-beszélgetéseket rendeznek, és a terveket elfogadta a többi között a szülők országos képviselete, a diákönkormányzat, a helyi hatóságok és a pedagógusok szakszervezete.
A februárra tervezett körlevél részletesen meghatározza majd az ellenőrzési lehetőségeket, a figyelmeztetéstől a készülék leadásáig az igazgatói irodában, és akár azt is előírhatja, hogy ismételt szabálysértésnél a szülő személyesen vegye át a telefont.
Lehetővé tesszük a gyerekeknek, hogy valóban találkozzanak egymással, csökkentsék a külső zavaró tényezőket és bővítsék a képernyők nélküli személyes emberi kapcsolatokat
– mondta Joáv Kis a rendelet megjelentetésekor.
Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)
