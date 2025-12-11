Izrael lépett: tilos lesz a mobil az általános iskolákban

Február 2-tól, a tu bisvát, a fák újéve ünnepétől lép érvénybe az új rendelet, melyet Joáv Kis oktatási miniszter vezetésével mutattak be. A mobiltelefonok tiltva lesznek, de kifejezetten tanulási célokra engedélyezett lesz használatuk bizonyos órákon a pedagógusok felügyelete mellett. A döntés előtt Meir Simoni, az oktatási minisztérium főigazgatója a kutatások és a globális trendek alapján megvizsgálta az okostelefon-használat hatását a diákok jólétére, az iskolai légkörre, a tanulási környezetre, valamint a változó világban szükséges érzelmi és társas készségekre.

Az új intézkedés a szélesebb, rendszerszintű intézkedéssorozat része, melynek célja a gyerekek figyelemelterelésének csökkentése, a társas kapcsolatok erősítése és a tanulás optimális feltételeinek biztosítása.

Az intézkedéssel egy időben oktatási programokat is bevezetnek az osztálytermekben, és párbeszédet folytatnak a szülőkkel a mobilkészülékek kiegyensúlyozott használatáról, a közösségi média visszaéléseinek megakadályozásáról és a koruknak nem megfelelő tartalmakhoz való hozzáférésről.