Az AfD reformokkal védené meg az adófizetők pénzét

Míg 2010-ben Németország mindössze 36 millió eurót utalt külföldre, addig 2024-re ez az összeg már 514 millió euróra nőtt.

Összességében az ország 2025-ben 55,3 milliárd eurót fizetett ki családi pótlék formájában, ami azt jelenti, hogy a külföldi bankszámlákra történő utalások a teljes kifizetések körülbelül egy százalékát tették ki.

A külföldre irányuló utalások többsége az Európai Unió tagállamaiba került, elsősorban Lengyelországba, Romániába, Csehországba és Franciaországba.

A BfA arra figyelmeztet, hogy egy külföldi bankszámla megléte nem jelenti automatikusan azt, hogy az a gyermek is külföldön él, aki után a támogatást folyósítják, mivel a bevándorlók Németországba költözésük után is megtarthatják a korábbi bankszámláikat.

A 17,6 millió gyermek közül, akik után családi pótlékot fizettek, több mint 3,9 milliónak – vagyis 22 százalékuknak – nem volt német állampolgársága.

Ez azt jelenti, hogy közel 13 milliárd eurónyi támogatást fizettek ki nem német kedvezményezetteknek. A nem német kedvezményezettek legnagyobb csoportját a török állampolgárok alkotják, őket követik az ukránok.

Az AfD változtatásokat sürget

A jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt is kommentálta az adatokat, és úgy fogalmazott, hogy a német családi pótlék rendszerének átalakításra van szüksége.

Az AfD parlamenti képviselője, René Springer így nyilatkozott:

Ahogy Dániában, úgy a külföldiek jogosultságát is világos feltételekhez kellene kötni: érvényes tartózkodási engedélyhez és többéves kereső tevékenységhez. Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a bevándorlást a szociális rendszereinkbe a vonzó szociális juttatások miatt.

Jelenleg Németország általánosan havi 259 euró családi pótlékot fizet minden Németországban élő szülőnek (vagy más gyermekgondozónak) a 0 és 17 év közötti gyermekek után. Az uniós szabályozás miatt az uniós állampolgárok esetében a németországi munkavállalás nem feltétele a támogatás igénybevételének.