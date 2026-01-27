Az AfD reformokkal védené meg az adófizetők pénzét

AfDNémetországcsaládi pótlékreform

Rekordösszegű családi pótlékot utalt külföldre Németország 2025-ben a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség legfrissebb adatai szerint. A kifizetések összege több száz millió eurós nagyságrendű, ami minden eddiginél magasabb érték. A támogatások túlnyomó részét uniós tagállamokba utalták ki. Az AfD szerint a támogatási rendszer sürgős reformért kiált.

2026. 01. 27. 19:43
René Springer az AfD szövetségi elnöke
René Springer az AfD szövetségi elnöke Forrás: AFP
A német állam 2025-ben rekordösszegű családi pótlékot fizetett ki külföldön élő kedvezményezetteknek – derül ki a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BfA) legfrissebb adataiból. Összesen 528 millió eurónyi támogatást utaltak külföldi bankszámlákra, ami az eddigi legmagasabb összeg. Az elmúlt években gyorsan emelkedett a külföldre utalt családi pótlékok összege. Az AfD parlamenti képviselője szerint a támogatási rendszer átfogó reformjára van szükség – tájékoztatott cikkében a Brussels Signal.

Az AfD a külföldiek támogatásra jogosultságát feltételekhez kötné
Az AfD a külföldiek támogatásra jogosultságát feltételekhez kötné. Fotó: AFP

Míg 2010-ben Németország mindössze 36 millió eurót utalt külföldre, addig 2024-re ez az összeg már 514 millió euróra nőtt.

Összességében az ország 2025-ben 55,3 milliárd eurót fizetett ki családi pótlék formájában, ami azt jelenti, hogy a külföldi bankszámlákra történő utalások a teljes kifizetések körülbelül egy százalékát tették ki. 

A külföldre irányuló utalások többsége az Európai Unió tagállamaiba került, elsősorban Lengyelországba, Romániába, Csehországba és Franciaországba.

A BfA arra figyelmeztet, hogy egy külföldi bankszámla megléte nem jelenti automatikusan azt, hogy az a gyermek is külföldön él, aki után a támogatást folyósítják, mivel a bevándorlók Németországba költözésük után is megtarthatják a korábbi bankszámláikat.

A 17,6 millió gyermek közül, akik után családi pótlékot fizettek, több mint 3,9 milliónak – vagyis 22 százalékuknak – nem volt német állampolgársága.

Ez azt jelenti, hogy közel 13 milliárd eurónyi támogatást fizettek ki nem német kedvezményezetteknek. A nem német kedvezményezettek legnagyobb csoportját a török állampolgárok alkotják, őket követik az ukránok.

 

Az AfD változtatásokat sürget

A jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt is kommentálta az adatokat, és úgy fogalmazott, hogy a német családi pótlék rendszerének átalakításra van szüksége.

Az AfD parlamenti képviselője, René Springer így nyilatkozott: 

Ahogy Dániában, úgy a külföldiek jogosultságát is világos feltételekhez kellene kötni: érvényes tartózkodási engedélyhez és többéves kereső tevékenységhez. Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a bevándorlást a szociális rendszereinkbe a vonzó szociális juttatások miatt.

Jelenleg Németország általánosan havi 259 euró családi pótlékot fizet minden Németországban élő szülőnek (vagy más gyermekgondozónak) a 0 és 17 év közötti gyermekek után. Az uniós szabályozás miatt az uniós állampolgárok esetében a németországi munkavállalás nem feltétele a támogatás igénybevételének.

A rendszert többször is kihasználták csalók. 2025 februárjában például a hatóságok Duisburgban (Észak-Rajna–Vesztfália) egy nagyszabású csalássorozatot tártak fel, amelyet délkelet-európai családok követtek el, akik hamisan jelentettek be gyermekeket a családi pótlék megszerzése érdekében.

 

Borítókép: René Springer, az AfD szövetségi elnöke (Fotó: AFP)

