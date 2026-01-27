BrüsszelUkrajnaGál Kinga

Gál Kinga: Hihetetlen! Erre költi Brüsszel Európa pénzét

Az uniós polgárok erre nem adtak felhatalmazást – jelentette ki Gál Kinga.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 20:40
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az unió eddig közel kétszázmilliárd eurót költött Ukrajnára. Ez nagyságrendileg egy teljes éves uniós költségvetésnek felel meg. Ehhez most még jön egy kilencvenmilliárd eurós hitel, a következő hétéves költségvetésből pedig további 366 milliárd eurót szánnánk Ukrajnára – írta a közösségi oldalán Gál Kinga. A Fidesz Ep-képviselője hozzátette:

És ez még nem minden. Egy nemrégiben nyilvánosságra került dokumentum szerint az unió további nyolcszázmilliárd eurót költene Ukrajna újjáépítésére és az állam működtetésére, valamint hétszázmilliárd eurót katonai kiadásokra.

Csak hogy lássuk az arányokat: nyolcszázmilliárd euró Mario Draghi szerint elég lenne az egész Európai Unió versenyképességének helyreállítására. De a bizottság nem erre költené – hívta fel rá a figyelmet a politikus. Mint mondta, az újabb irreális mértékű hitelfelvétel alapjaiban változtatná meg az Európai Unió költségvetését, agrárpolitikáját, munkaerőpiacát és belső egyensúlyát.

Az uniós polgárok erre nem adtak felhatalmazást

– összegzett. 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

