Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett

Egy fekete sporttáskában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 13:15
illusztráció Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Halott csecsemőt találtak egy fekete sporttáskában az osztrák–magyar határ közelében vasárnap, a szabad ég alatt Miklóshalmán, avagy Nickelsdorfban – írja a Kisalföld. A kislány a mentősök megérkezésekor már nem élt.

A boncolás eredményei szerint a kislány élve született, és minden jel idegenkezűség irányába mutat, ugyanis a halál oka a koponyát ért trauma volt.

Állítólag egy videófelvétel is van, amelyen azt látni, hogy egy nő egy román rendszámú buszról leszállva egy fekete sporttáskát tesz le egy szemetes mellé – benne a kislány holttestével. Ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg.

A burgenlandi rendőrség munkatársai az ügy felderítésén dolgoznak, közben a kismartoni ügyészség is részt vesz a nyomozásban: országszerte keresik a buszt, amely a bűncselekményhez köthető. Az eset részleteiről bővebben a Kisalföld cikkében olvashat. 

 

