Halott csecsemőt találtak egy fekete sporttáskában az osztrák–magyar határ közelében vasárnap, a szabad ég alatt Miklóshalmán, avagy Nickelsdorfban – írja a Kisalföld. A kislány a mentősök megérkezésekor már nem élt.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
A boncolás eredményei szerint a kislány élve született, és minden jel idegenkezűség irányába mutat, ugyanis a halál oka a koponyát ért trauma volt.
Állítólag egy videófelvétel is van, amelyen azt látni, hogy egy nő egy román rendszámú buszról leszállva egy fekete sporttáskát tesz le egy szemetes mellé – benne a kislány holttestével. Ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg.
A burgenlandi rendőrség munkatársai az ügy felderítésén dolgoznak, közben a kismartoni ügyészség is részt vesz a nyomozásban: országszerte keresik a buszt, amely a bűncselekményhez köthető. Az eset részleteiről bővebben a Kisalföld cikkében olvashat.
