Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett

A boncolás eredményei szerint a kislány élve született, és minden jel idegenkezűség irányába mutat, ugyanis a halál oka a koponyát ért trauma volt.

Állítólag egy videófelvétel is van, amelyen azt látni, hogy egy nő egy román rendszámú buszról leszállva egy fekete sporttáskát tesz le egy szemetes mellé – benne a kislány holttestével. Ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg.