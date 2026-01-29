Hszi Csin-ping hosszú távra tervez

Mint arról lapunk is beszámolt, Keir Starmer 2018 óta az első brit miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Útjának célja az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok új alapokra helyezése. Hszi Csin-ping szerint az elmúlt években a kínai–brit kapcsolatok alakulása nem minden esetben szolgálta a két ország érdekeit.

Hszi Csin-ping: Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Fotó: AFP

Hszi Csin-ping: Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése

Hozzátette: a jelenlegi, viharos és változékony nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a Kína és az Egyesült Királyság közötti párbeszéd erősítése, akár a világbéke és a stabilitás, akár a két ország gazdasága és népeik jóléte érdekében. Keir Starmer szerint túl hosszú idő telt el azóta, hogy brit kormányfő látogatást tett Kínában.