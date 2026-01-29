Hszi-Csin-pingbrit miniszterelnökKínaKeir Starmerkínai elnök

Hszi Csin-ping hosszú távra tervez

Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Kína és az Egyesült Királyság között, és Peking kész hosszú távú és következetes stratégiai partnerséget kialakítani, amely mindkét nép javát szolgálja – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 29. 8:45
Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról lapunk is beszámolt, Keir Starmer 2018 óta az első brit miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Útjának célja az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok új alapokra helyezése. Hszi Csin-ping szerint az elmúlt években a kínai–brit kapcsolatok alakulása nem minden esetben szolgálta a két ország érdekeit.

Hszi Csin-ping: Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése
Hszi Csin-ping: Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Fotó: AFP

Hszi Csin-ping: Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése

Hozzátette: a jelenlegi, viharos és változékony nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a Kína és az Egyesült Királyság közötti párbeszéd erősítése, akár a világbéke és a stabilitás, akár a két ország gazdasága és népeik jóléte érdekében. Keir Starmer szerint túl hosszú idő telt el azóta, hogy brit kormányfő látogatást tett Kínában. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy Kína a globális politika egyik megkerülhetetlen szereplője, ezért elengedhetetlen a kétoldalú kapcsolatok korszerűsítése.

Starmer felidézte, hogy 18 hónapja, kormányra kerülésükkor ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Királyság ismét nyitottabban fordul a külvilág felé. Hozzátette: 

A nemzetközi események a mindennapi életre is kihatnak – az üzletek polcain tapasztalható áremelkedéstől az emberek biztonságérzetéig.

A találkozót követően a brit kormány közlése szerint a felek új együttműködési területként jelölték meg az illegális migrációval összefüggő embercsempész-hálózatok elleni közös fellépést, erről a Financial Times is beszámolt.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu