Starmer Kínába látogat, de azt mondja, nem fordít hátat Amerikának + videó

A brit miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak nem kell választania az Egyesült Államok és Kína között. Keir Starmer szerdán hivatalos látogatást tesz Kínában, ahol a kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről tárgyal.

Sebők Barbara
2026. 01. 28. 3:00
Keir Starmer szerdán hivatalos látogatást tesz Kínában Forrás: AFP
Keir Starmer brit miniszterelnök a héten esedékes kínai látogatása kapcsán kijelentette: az Egyesült Királyságnak nem kell választania az Egyesült Államok és Kína között. A kormányfő szerint jelentős gazdasági lehetőségek állnak a brit vállalatok előtt – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.

Starmer kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak nem kell választania az Egyesült Államok és Kína között
Starmer kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak nem kell választania az Egyesült Államok és Kína között Fotó: AFP

A Bloombergnek adott interjúban Starmer visszautasította azt az értelmezést, miszerint a Kínával való kapcsolatok erősítése Nagy-Britannia legszorosabb szövetségeseinek rovására történne. Úgy fogalmazott, gyakran kérik tőle, hogy válasszon országok között, de ezt nem tartja helyes megközelítésnek. 

Felidézte, hogy korábban az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások idején is hasonló nyomás nehezedett rá, ám akkor sem volt hajlandó dönteni Amerika és Európa között.

A brit miniszterelnök szerint hiba lenne figyelmen kívül hagyni Kínát és az ottani üzleti lehetőségeket. Hangsúlyozta: lehetséges találkozni Hszi Csin-ping kínai elnökkel anélkül, hogy az feszültséget keltene Washingtonban, vagy rontaná az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatokat. Elutasította azt az elképzelést is, hogy a két nagyhatalom között valamiféle kényszerű kompromisszumra lenne szükség.

Starmer: Az Egyesült Királyságnak nem kell választania

Starmer jelezte: nem kívánja visszhangozni Mark Carney kanadai miniszterelnök álláspontját, aki a múlt héten Davosban arra szólította fel a kisebb országokat, hogy fogjanak össze a nagyhatalmi verseny új korszakában. 

A brit kormányfő közölte, hogy London továbbra is szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, különösen a kereskedelem és a védelem területén.

Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának számító Kínát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Elmondta: a kínai vezetőkkel folytatott megbeszélésein felvet majd bizonyos aggályokat, de a tárgyalások középpontjában a gazdasági kapcsolatok állnak.

Starmer szerint a brit vállalatok pontosan látják a kínai piacban rejlő lehetőségeket, és ezek kihasználása nem jelenti a nemzetbiztonság veszélyeztetését. 

Utalt az elmúlt napok intenzív amerikai–brit diplomáciai egyeztetéseire is, felidézve, hogy Donald Trump amerikai elnök visszakozott, miután vámokkal fenyegette meg az Egyesült Királyságot és több európai országot Grönland ügyében. A brit miniszterelnök „érettnek” nevezte kapcsolatát az amerikai elnökkel

A kormányfő beszélt a hétvégén Trumppal folytatott telefonbeszélgetéséről is
A kormányfő beszélt a hétvégén Trumppal folytatott telefonbeszélgetéséről is Fotó: AFP

A kormányfő beszélt a hétvégén Trumppal folytatott telefonbeszélgetéséről is, amely Ukrajnára összpontosított. Kijelentette: Kijev és Európa biztonságának garantálásához elengedhetetlen az Egyesült Államok támogatása. 

Szerinte Ukrajna jó példa arra, miért kell fenntartani a szoros brit–amerikai együttműködést. 

Hozzátette: idén történt előrelépés a biztonsági garanciák terén, ugyanakkor az Oroszországgal folytatott területi tárgyalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. 

Keir Starmer szerdán hivatalos látogatást tesz Kínában, ahol a kereskedelmi kapcsolatok megerősítése a cél. Ő lesz az első brit miniszterelnök nyolc év után, aki Pekingbe látogat Theresa May 2018-as útja óta.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

