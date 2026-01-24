Donald TrumpMark CarneyKanadavám

Trump újabb vámokat lengetett be – ezúttal Kanadának üzent

Az amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon jelentette be, hogy 100 százalékos vámmal sújtaná az Egyesült Államokba érkező kanadai árukat. Donald Trump ezt abban az esetben vezetné be, ha Kanada megállapodást írna alá Kínával.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 24. 18:56
Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
„Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína »átrakodókikötőjévé« teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” – írta Trump a bejegyzésében, amelyben azon korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia. 

(COMBO) This combination of pictures created on January 24, 2026 shows, L/R, US President Donald Trump in Davos on January 22, 2026 and Canada's Prime Minister Mark Carney in Davos on January 20, 2026. US President Donald Trump on January 24, 2026, warned Canada that if it concludes a trade deal with China, he will impose a 100 percent tariff on all goods coming over the border. If Canadian Prime Minister Mark Carney "thinks he is going to make Canada a 'Drop Off Port' for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken," Trump wrote on his Truth Social platform. (Photo by Mandel NGAN and Fabrice COFFRINI / AFP)
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Pekingbe, s ezt követően jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával. A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. A kanadai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig eltörli a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

