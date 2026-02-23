Hatalmas botrány Amerikában: bíróság elé kerülnek a kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek ügyei

A ZeroHedge szerint az ilyen perek új szakaszt nyithatnak a nemátalakító orvosi beavatkozások körüli jogi vitákban. A felpereseket képviselő ügyvédek úgy látják, amennyiben a bíróságok műhibát állapítanak meg, az érdemben befolyásolhatja az egészségügyi intézmények jövőbeli gyakorlatát.

A beszámoló kitér arra is, hogy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) egy friss jelentésében azt írta: a kiskorúaknál alkalmazott ilyen beavatkozások előnyeit alátámasztó tudományos bizonyítékok „nagyon bizonytalanok”, és inkább pszichológiai támogatást javasolnak elsődleges megoldásként.

A cikk szerint több amerikai állam már korlátozta vagy megtiltotta a kiskorúakon végzett hormonkezeléseket és műtéteket, ugyanakkor a jogi viták várhatóan tovább folytatódnak, különösen az elévülési határidők kérdésében. A most előkészítés alatt álló eljárások így nemcsak egyéni sorsokról szólnak, hanem az Egyesült Államokban zajló szélesebb társadalmi és jogi vita részévé váltak.

2024 februárjában a floridai központú American College of Pediatricians (ACPeds) állásfoglalást adott ki, amelyben azt írta: a nemi diszfóriával érintett serdülők esetében a nemátalakító beavatkozások – beleértve a pubertásblokkoló kezeléseket, a hormonkezelést és a sebészeti műtéteket – hosszú távon nem eredményeznek kimutatható javulást a pszichoszociális állapotban.

A szervezet közlése szerint több mint hatvan kutatás áttekintése alapján sem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy a pubertásblokkolók, a kereszt-nemi hormonkezelések vagy a műtéti beavatkozások érdemi előnyt jelentenének az érintett fiatalok számára.

Dr. Jane Anderson, az ACPeds vezető szerzője és alelnöke a Fox Newsnak úgy fogalmazott: az elemzések nem támasztják alá, hogy ezek az eljárások mérhető módon javítanák a fiatal páciensek életminőségét.