Hatalmas botrány Amerikában: bíróság elé kerülnek a kiskorúakon végzett nemátalakító műtétek ügyei

Újabb fordulóponthoz érhet az Egyesült Államokban a kiskorúakon végzett nemátalakító beavatkozások körüli jogi vita: két nagy horderejű ügy tárgyalását is 2027-re tűzték ki. A perek középpontjában olyan fiatal nők állnak, akik tinédzserként hormonkezelésen és melleltávolításon estek át, később azonban megbánták a döntésüket, és most egészségügyi intézményeket perelnek. Az ügyek mögött egyre erősebb szakmai és társadalmi vita húzódik arról, hogy milyen következményekkel járnak ezek a beavatkozások a fiatalok életére nézve.

2026. 02. 23. 7:38
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Az egyik legismertebb felperes Chloe Cole, aki 15 évesen hormonkezelést kapott és kettős masztektómián esett át. Később visszafordította a nemváltási folyamatot, és pert indított a Kaiser Foundation Hospitals és más egészségügyi szolgáltatók ellen. A tárgyalás időpontját 2027 áprilisára tűzték ki – számolt be róla az Origo a ZeroHedge cikke alapján.

Bíróság előtt két fiatal nő ügye
Bíróság előtt két fiatal nő ügye. Fotó: Shutterstock

A másik per Luka Hein nevéhez fűződik, aki szintén tinédzserként esett át melleltávolításon. Keresetében a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjának orvosait és több érintett szakembert nevezett meg alperesként.

A portál emlékeztet arra is, hogy New Yorkban a közelmúltban már született egy nagy visszhangot kiváltó ítélet: egy esküdtszék kétmillió dollár kártérítést ítélt meg egy fiatal nőnek, miután arra jutott, hogy a beavatkozás előkészítése során nem történt megfelelő tájékoztatás és egyeztetés a páciens mentális állapotáról.

A ZeroHedge szerint az ilyen perek új szakaszt nyithatnak a nemátalakító orvosi beavatkozások körüli jogi vitákban. A felpereseket képviselő ügyvédek úgy látják, amennyiben a bíróságok műhibát állapítanak meg, az érdemben befolyásolhatja az egészségügyi intézmények jövőbeli gyakorlatát.

A beszámoló kitér arra is, hogy az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) egy friss jelentésében azt írta: a kiskorúaknál alkalmazott ilyen beavatkozások előnyeit alátámasztó tudományos bizonyítékok „nagyon bizonytalanok”, és inkább pszichológiai támogatást javasolnak elsődleges megoldásként.

A cikk szerint több amerikai állam már korlátozta vagy megtiltotta a kiskorúakon végzett hormonkezeléseket és műtéteket, ugyanakkor a jogi viták várhatóan tovább folytatódnak, különösen az elévülési határidők kérdésében. A most előkészítés alatt álló eljárások így nemcsak egyéni sorsokról szólnak, hanem az Egyesült Államokban zajló szélesebb társadalmi és jogi vita részévé váltak.

2024 februárjában a floridai központú American College of Pediatricians (ACPeds) állásfoglalást adott ki, amelyben azt írta: a nemi diszfóriával érintett serdülők esetében a nemátalakító beavatkozások – beleértve a pubertásblokkoló kezeléseket, a hormonkezelést és a sebészeti műtéteket – hosszú távon nem eredményeznek kimutatható javulást a pszichoszociális állapotban.

A szervezet közlése szerint több mint hatvan kutatás áttekintése alapján sem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy a pubertásblokkolók, a kereszt-nemi hormonkezelések vagy a műtéti beavatkozások érdemi előnyt jelentenének az érintett fiatalok számára.

Dr. Jane Anderson, az ACPeds vezető szerzője és alelnöke a Fox Newsnak úgy fogalmazott: az elemzések nem támasztják alá, hogy ezek az eljárások mérhető módon javítanák a fiatal páciensek életminőségét.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

