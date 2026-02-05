Politikai vihart kavart a lengyel alsóház elnökének kijelentése

A Donald Trump amerikai elnök ellen intézett alaptalan rágalmak miatt azonnal megszakítják az amerikai kormányzati kapcsolatokat Wlodzimierz Czarzastyval, a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnökével – jelentette be Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete csütörtökön az X-en.
„Azonnali hatállyal megszakítjuk a kapcsolatot, és nem kommunikálunk többé Czarzasty házelnökkel, akinek Trump elnökkel szembeni felháborító és indokolatlan rágalmai komoly akadályt jelentenek a Tusk miniszterelnökkel és kormányával fennálló kiváló kapcsolatokban”
– áll a nagyköveti bejegyzésben.
