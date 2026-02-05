LengyelországEgyesült Államoknagykövet

Politikai vihart kavart a lengyel alsóház elnökének kijelentése

Az Egyesült Államok azonnali hatállyal megszakította a hivatalos kapcsolatot a lengyel alsóház baloldali elnökével, miután Donald Trump amerikai elnököt sértő kijelentéseket tett. A varsói amerikai nagykövet szerint az alaptalan rágalmak veszélyeztetik a lengyel–amerikai együttműködést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 17:41
Wlodzimierz Czarzasty a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Donald Trump amerikai elnök ellen intézett alaptalan rágalmak miatt azonnal megszakítják az amerikai kormányzati kapcsolatokat Wlodzimierz Czarzastyval, a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnökével – jelentette be Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete csütörtökön az X-en.

Politikai vihart kavart a lengyel alsóház baloldali elnökének Donald Trumppal kapcsolatos nyilatkozata
Politikai vihart kavart a lengyel alsóház baloldali elnökének Donald Trumppal kapcsolatos nyilatkozata Fotó: AFP

„Azonnali hatállyal megszakítjuk a kapcsolatot, és nem kommunikálunk többé Czarzasty házelnökkel, akinek Trump elnökkel szembeni felháborító és indokolatlan rágalmai komoly akadályt jelentenek a Tusk miniszterelnökkel és kormányával fennálló kiváló kapcsolatokban” 

– áll a nagyköveti bejegyzésben.

Tom Rose hozzátette: senkinek sem engedik meg, hogy ártson a lengyel–amerikai kapcsolatoknak, és tiszteletlenséget mutasson Trump elnök iránt, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel nemzetért.

A nagykövet arra reagált, hogy Czarzasty hétfőn kijelentette: nem fogja támogatni az amerikai elnök Nobel-békedíj-jelöléséről szóló, mások mellett a lengyel házelnöknek címzett amerikai–izraeli kezdeményezést.

Czarzasty szerint Trump nem érdemli meg a díjat, az általa kezdeményezett Béketanács pedig egy „fikció”. Ezen platformhoz való lengyel csatlakozás helyett az Európai Uniót, a NATO-t, az ENSZ-t vagy az Egészségügyi Világszervezetet kell erősíteni, mert ezek szavatolják Lengyelország biztonságát – érvelt Czarzasty, aki az egyik kisebb lengyel kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetőjeként került tavaly novemberben az alsóház élére.

Borítókép: Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnöke (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu