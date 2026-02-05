Politikai vihart kavart a lengyel alsóház elnökének kijelentése

Tom Rose hozzátette: senkinek sem engedik meg, hogy ártson a lengyel–amerikai kapcsolatoknak, és tiszteletlenséget mutasson Trump elnök iránt, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel nemzetért.

A nagykövet arra reagált, hogy Czarzasty hétfőn kijelentette: nem fogja támogatni az amerikai elnök Nobel-békedíj-jelöléséről szóló, mások mellett a lengyel házelnöknek címzett amerikai–izraeli kezdeményezést.

Czarzasty szerint Trump nem érdemli meg a díjat, az általa kezdeményezett Béketanács pedig egy „fikció”. Ezen platformhoz való lengyel csatlakozás helyett az Európai Uniót, a NATO-t, az ENSZ-t vagy az Egészségügyi Világszervezetet kell erősíteni, mert ezek szavatolják Lengyelország biztonságát – érvelt Czarzasty, aki az egyik kisebb lengyel kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetőjeként került tavaly novemberben az alsóház élére.

Borítókép: Wlodzimierz Czarzasty, a lengyel parlamenti alsóház baloldali elnöke (Fotó:AFP)