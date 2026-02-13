Megkezdte működését az első német–ukrán dróngyár Németországban

„Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna” – írta a Telegramon Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.

Zelenszkij a német–ukrán dróngyárban, Németországban

Fotó: AFP

Az elnök azt is közölte, hogy az év végéig tíz új közös dróngyár megnyitását tervezik Ukrajnában. „Köszönöm Friedrich Merz kancellárnak, a német kormánynak, személyesen Boris Pistorius védelmi miniszternek és a német népnek. Ukrajna mindig kész megosztani a tapasztalatokat, amelyeket az élet védelme során szereztünk” – tette hozzá.

A német védelmi minisztérium közleményében – amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett – kiemelte, hogy „a német–ukrán vegyesvállalat kézzelfogható eredményeket mutat”. „A közös vállalatból mindkét fél profitál. Németország ezzel párhuzamosan növeli saját gyártókapacitását és tanul a harctéren szerzett tapasztalatokból” – tette hozzá a tárca.

A Frontline Robotics ukrán cég sajtószolgálata szerint az első, Zelenszkij által átvett drón a vállalat által kifejlesztett Linza 3.0 elnevezésű pilóta nélküli eszköz. Az első ukrán–német védelmi vállalat, a Frontline Robotics és a német Quantum Systems által decemberben alapított Quantum Frontline Industries (QFI) gyártotta, amelyet az ukrán elnök a német védelmi miniszterrel együtt látogatott meg egy titkos helyszínen.

„Szeretném kifejezni hálámat ezért a projektért, amely villámgyorsan valósult meg. A harctéren szerzett sikereinkből tanulunk, és az alkalmazott innovációk előnyét élvezzük” – mondta Pistorius.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken Münchenben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok és a kereskedelem fejlesztését. „A kölcsönösen előnyös kereskedelem és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének útjaira összpontosítottunk, a területi integritás kölcsönös tiszteletén alapulva. Megvitattuk a béketeremtő erőfeszítéseket, valamint Kína fontos szerepét a háború befejezésének elősegítésében” – idézte Szibihát az Ukrinform ukrán állami hírügynökség. A tárcavezető hozzátette, hogy megerősítette Ukrajna érdeklődését a legmagasabb szintű kapcsolatok iránt Kínával.