Megkezdte működését az első német–ukrán dróngyár Németországban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Münchenben meglátogatta az első német–ukrán vegyesvállalatot, amely drónokat gyárt az ukrán hadsereg számára, és átvette az első közös gyártású csapásmérő drónt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 20:36
Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
„Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna” – írta a Telegramon Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on February 13, 2026, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (C) and German Defence Minister Boris Pistorius (C-L) walking with the management and employees of the first joint Ukrainian-German drone manufacturing company at the 62nd Munich Security Conference (MSC) in Munich. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he arrived in Munich on February 13, 2026 for the Munich Security Conference, as Kyiv seeks support from its allies amid talks on ending the Russian invasion. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Zelenszkij a német–ukrán dróngyárban, Németországban
Fotó: AFP

Az elnök azt is közölte, hogy az év végéig tíz új közös dróngyár megnyitását tervezik Ukrajnában. „Köszönöm Friedrich Merz kancellárnak, a német kormánynak, személyesen Boris Pistorius védelmi miniszternek és a német népnek. Ukrajna mindig kész megosztani a tapasztalatokat, amelyeket az élet védelme során szereztünk” – tette hozzá.

A német védelmi minisztérium közleményében – amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett – kiemelte, hogy „a német–ukrán vegyesvállalat kézzelfogható eredményeket mutat”. „A közös vállalatból mindkét fél profitál. Németország ezzel párhuzamosan növeli saját gyártókapacitását és tanul a harctéren szerzett tapasztalatokból” – tette hozzá a tárca.

A Frontline Robotics ukrán cég sajtószolgálata szerint az első, Zelenszkij által átvett drón a vállalat által kifejlesztett Linza 3.0 elnevezésű pilóta nélküli eszköz. Az első ukrán–német védelmi vállalat, a Frontline Robotics és a német Quantum Systems által decemberben alapított Quantum Frontline Industries (QFI) gyártotta, amelyet az ukrán elnök a német védelmi miniszterrel együtt látogatott meg egy titkos helyszínen.

„Szeretném kifejezni hálámat ezért a projektért, amely villámgyorsan valósult meg. A harctéren szerzett sikereinkből tanulunk, és az alkalmazott innovációk előnyét élvezzük” – mondta Pistorius.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken Münchenben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok és a kereskedelem fejlesztését. „A kölcsönösen előnyös kereskedelem és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének útjaira összpontosítottunk, a területi integritás kölcsönös tiszteletén alapulva. Megvitattuk a béketeremtő erőfeszítéseket, valamint Kína fontos szerepét a háború befejezésének elősegítésében” – idézte Szibihát az Ukrinform ukrán állami hírügynökség. A tárcavezető hozzátette, hogy megerősítette Ukrajna érdeklődését a legmagasabb szintű kapcsolatok iránt Kínával.

Szibiha – elmondása szerint – tájékoztatta kínai kollégáját a harctéri helyzetről, az orosz támadásokról Ukrajna energetikai rendszere ellen, valamint azokról a károkról, amelyeket kínai vállalatoknak okoztak az orosz csapások. „Hálás vagyok Pekingnek azért, hogy további humanitárius és energetikai segélycsomagot biztosít Ukrajnának. Emellett meghívtam Vang Ji minisztert Ukrajnába, és megköszöntem neki a kínai látogatásra szóló meghívást” – közölte a külügyminiszter. Kiemelte, hogy tájékoztatták a kínai felet Ukrajnának a béketerv megvalósítására tett erőfeszítéseiről, és véleményt cseréltek az átfogó, igazságos és tartós béke elérésének alapelveiről Ukrajna számára, az ENSZ Alapokmányára támaszkodva.

Szibiha a Novini.LIVE ukrán műsorszolgáltató kérdésére válaszolva kijelentette: Peking fontos szerepet játszhat az Ukrajna számára igazságos béke elérésében.

Borítókép: Német–ukrán drón (Fotó: AFP)

