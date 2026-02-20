orosz vadászgépOroszországEgyesült Államokészaki-sarkvidékalaszka

Dráma a levegőben: amerikai vadászgépeket riasztottak az orosz bombázók miatt Alaszkánál

Az Egyesült Államok légiereje csütörtökön vadászgépeket riasztott, miután több orosz vadászgép tűnt fel Alaszka partjainak közelében – közölték amerikai hatóságok. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet az északi légtérben zajló nagyhatalmi erődemonstrációkra.

Szabó István
Forrás: CBS News2026. 02. 20. 8:20
Orosz vadászgépek Forrás: X/NORAD
Orosz harcigépek Alaszka partjainál. Az észak-amerikai légtérvédelmi parancsnokság (NORAD) tájékoztatása szerint két Tu–95 stratégiai bombázót, két Szu–35 vadászgépet, valamint egy Beriev A–50 légtérellenőrző és felderítő repülőgépet észleltek az alaszkai Légvédelmi Azonosítási Övezetben (ADIZ). A NORAD válaszul két F–16 Falcont, két F–35 Lightning II vadászgépet, valamint négy KC–135 Stratotanker légi utántöltő repülőgépet küldött a térségbe. Az amerikai gépek mindaddig kísérték az orosz formációt, amíg az el nem hagyta az övezetet, írja a CBS News.

orosz harcigép
Egy orosz Szu–35-ös vadászgép egy kínai légibemutatón (Fotó: NurPhoto/AFP)

A közlemény hangsúlyozza: az orosz repülőgépek nem léptek be sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterébe.

A NORAD szerint az alaszkai övezetben tapasztalható orosz jelenlét rendszeresnek tekinthető, és az esetet nem minősítették közvetlen fenyegetésnek. Az ADIZ olyan nemzetközi légtér, amely az Egyesült Államok és Kanada szuverén légterének határán túl kezdődik, és ahol a nemzetbiztonság érdekében minden repülőgép azonosítása szükséges.

Orosz harcigépek: nem példa nélküli az incidens

Nem ez az első hasonló incidens az utóbbi időszakban. 2025 szeptemberében az amerikai légierő szintén Tu–95-ös és Szu–35-ös gépeket fogott el ugyanebben az övezetben. Tavaly augusztusban a NORAD egy hidegháborús eredetű orosz felderítő repülőgépet, az Il-20 típust egyetlen héten belül négyszer is azonosította.

2024 szeptemberében a NORAD egy 15 másodperces videót tett közzé, amelyen egy orosz vadászgép néhány méterre közelítette meg az amerikai parancsnokság egyik repülőgépét az alaszkai ADIZ-ben.

Egy hónappal korábban pedig orosz és kínai bombázók közös műveletére is sor került: az amerikai fél akkor első alkalommal észlelte, hogy orosz és kínai hadigépek együtt léptek be az alaszkai azonosítási övezetbe, ráadásul kínai Xian H–6 bombázók is megjelentek a térségben.

Az északi-sarki térség stratégiai jelentősége az elmúlt években folyamatosan növekszik. A nagyhatalmak – mindenekelőtt Oroszország, az Egyesült Államok és Kína – egyre intenzívebben demonstrálják katonai jelenlétüket, ami a hidegháború időszakát idéző légi manővereket és elfogásokat eredményez.

Bár a mostani incidens nem járt közvetlen veszéllyel, jól mutatja, hogy az Északi-sarkvidék már a 21. századi geopolitikai versengés egyik kulcsterületévé vált.

Borítókép: Orosz vadászgépek (Forrás: X/NORAD) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

