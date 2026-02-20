Dráma a levegőben: amerikai vadászgépeket riasztottak az orosz bombázók miatt Alaszkánál

Orosz harcigépek Alaszka partjainál. Az észak-amerikai légtérvédelmi parancsnokság (NORAD) tájékoztatása szerint két Tu–95 stratégiai bombázót, két Szu–35 vadászgépet, valamint egy Beriev A–50 légtérellenőrző és felderítő repülőgépet észleltek az alaszkai Légvédelmi Azonosítási Övezetben (ADIZ). A NORAD válaszul két F–16 Falcont, két F–35 Lightning II vadászgépet, valamint négy KC–135 Stratotanker légi utántöltő repülőgépet küldött a térségbe. Az amerikai gépek mindaddig kísérték az orosz formációt, amíg az el nem hagyta az övezetet, írja a CBS News.

Egy orosz Szu–35-ös vadászgép egy kínai légibemutatón (Fotó: NurPhoto/AFP)

A közlemény hangsúlyozza: az orosz repülőgépek nem léptek be sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterébe.

A NORAD szerint az alaszkai övezetben tapasztalható orosz jelenlét rendszeresnek tekinthető, és az esetet nem minősítették közvetlen fenyegetésnek. Az ADIZ olyan nemzetközi légtér, amely az Egyesült Államok és Kanada szuverén légterének határán túl kezdődik, és ahol a nemzetbiztonság érdekében minden repülőgép azonosítása szükséges.

Orosz harcigépek: nem példa nélküli az incidens

Nem ez az első hasonló incidens az utóbbi időszakban. 2025 szeptemberében az amerikai légierő szintén Tu–95-ös és Szu–35-ös gépeket fogott el ugyanebben az övezetben. Tavaly augusztusban a NORAD egy hidegháborús eredetű orosz felderítő repülőgépet, az Il-20 típust egyetlen héten belül négyszer is azonosította.

2024 szeptemberében a NORAD egy 15 másodperces videót tett közzé, amelyen egy orosz vadászgép néhány méterre közelítette meg az amerikai parancsnokság egyik repülőgépét az alaszkai ADIZ-ben.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024

Egy hónappal korábban pedig orosz és kínai bombázók közös műveletére is sor került: az amerikai fél akkor első alkalommal észlelte, hogy orosz és kínai hadigépek együtt léptek be az alaszkai azonosítási övezetbe, ráadásul kínai Xian H–6 bombázók is megjelentek a térségben.

Az északi-sarki térség stratégiai jelentősége az elmúlt években folyamatosan növekszik. A nagyhatalmak – mindenekelőtt Oroszország, az Egyesült Államok és Kína – egyre intenzívebben demonstrálják katonai jelenlétüket, ami a hidegháború időszakát idéző légi manővereket és elfogásokat eredményez.

Bár a mostani incidens nem járt közvetlen veszéllyel, jól mutatja, hogy az Északi-sarkvidék már a 21. századi geopolitikai versengés egyik kulcsterületévé vált.