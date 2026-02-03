Oroszország megállíthatatlanul nyomul előre

A jelentés szerint Oroszország hadserege 481 négyzetkilométert foglalt el januárban a decemberi 244 négyzetkilométerrel szemben. Ez az egyik legnagyobb, egy téli hónapban elért területfoglalás 2022 februárja, azaz a háború kezdete óta – emelték ki.

Oroszország csaknem kétszer annyi ukrán területet foglalt el januárban, mint az előző hónapban (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az adatok szerint az iparáról és bányászatáról ismert kelet-ukrajnai régióban található megyék közül az orosz hadsereg szinte teljes egészében elfoglalta már Luhanszk megyét, a vele szomszédos Donyeck megye területének pedig már a 83 százalékát ellenőrzi.

Hozzátették, hogy az orosz fél az előző néhány hónaphoz hasonlóan januárban is folytatta támadásait a keleti Dnyipropetrovszk régiójában, illetve a déli Zaporizzsja térségében. Dnyipro körzetébe már tavaly nyáron bevonultak, Zaporizzsjában pedig már kevesebb mint 30 kilométerre vannak a régió fővárosától az orosz csapatok – írták. Kiemelték azt is, hogy az orosz hadsereg az északi Szumi, illetve az északkeleti Harkiv megyében is újabb területeket foglalt el.

A szakértők szerint a rendkívül hideg januári időjárás jelentős mértékben megnehezítette a védekező ukrán csapatok hadműveleteit.

Az AFP a kutatóintézetek adatait elemezve megállapította, hogyha az orosz haderő a jelenlegi ütemben tudja folytatni a területfoglalást, akkor további másfél évre van szüksége Donbász régió teljes elfoglalásához.

Ukrajna területének a 19,5 százalékát tartja jelenleg ellenőrzése alatt az orosz hadsereg, de ennek az egyharmada, benne a Krím félsziget már 2014 óta orosz vagy oroszbarát ellenőrzés alatt állt – állapították meg a jelentésben. Emlékeztettek arra, hogy a felek között folyó tárgyalásokon Oroszország ragaszkodik az ukrán erők Donyeck megyéből való kivonásához, de az ukrán fél ezt eddig következetesen elutasította.

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban.