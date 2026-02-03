Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

oroszország ukrajna orosz-ukrán háború

Oroszország megállíthatatlanul nyomul előre

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést. Az orosz hadsereg januárban felgyorsította előrenyomulását Ukrajnában, és Oroszország csaknem kétszer annyi területet foglalt el, mint az előző hónapban – közölte az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete és a Critical Threats Project nevű amerikai kutatóintézetek elemzései alapján az AFP francia hírügynökség hétfőn.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 8:15
Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)
A jelentés szerint Oroszország hadserege 481 négyzetkilométert foglalt el januárban a decemberi 244 négyzetkilométerrel szemben. Ez az egyik legnagyobb, egy téli hónapban elért területfoglalás 2022 februárja, azaz a háború kezdete óta – emelték ki.

Oroszország csaknem kétszer annyi ukrán területet foglalt el januárban, mint az előző hónapban
Oroszország csaknem kétszer annyi ukrán területet foglalt el januárban, mint az előző hónapban (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az adatok szerint az iparáról és bányászatáról ismert kelet-ukrajnai régióban található megyék közül az orosz hadsereg szinte teljes egészében elfoglalta már Luhanszk megyét, a vele szomszédos Donyeck megye területének pedig már a 83 százalékát ellenőrzi.

Hozzátették, hogy az orosz fél az előző néhány hónaphoz hasonlóan januárban is folytatta támadásait a keleti Dnyipropetrovszk régiójában, illetve a déli Zaporizzsja térségében. Dnyipro körzetébe már tavaly nyáron bevonultak, Zaporizzsjában pedig már kevesebb mint 30 kilométerre vannak a régió fővárosától az orosz csapatok – írták. Kiemelték azt is, hogy az orosz hadsereg az északi Szumi, illetve az északkeleti Harkiv megyében is újabb területeket foglalt el.

A szakértők szerint a rendkívül hideg januári időjárás jelentős mértékben megnehezítette a védekező ukrán csapatok hadműveleteit.

Az AFP a kutatóintézetek adatait elemezve megállapította, hogyha az orosz haderő a jelenlegi ütemben tudja folytatni a területfoglalást, akkor további másfél évre van szüksége Donbász régió teljes elfoglalásához.

Ukrajna területének a 19,5 százalékát tartja jelenleg ellenőrzése alatt az orosz hadsereg, de ennek az egyharmada, benne a Krím félsziget már 2014 óta orosz vagy oroszbarát ellenőrzés alatt állt – állapították meg a jelentésben. Emlékeztettek arra, hogy a felek között folyó tárgyalásokon Oroszország ragaszkodik az ukrán erők Donyeck megyéből való kivonásához, de az ukrán fél ezt eddig következetesen elutasította.

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban.

Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra.

A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadseregcsoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz–ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal – tették hozzá.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1355 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz hadsereg Iszkander-M ballisztikus rakétákkal csapást mért ukrán Sz–300-as típusú légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira a dnyipropetrovszki Volnjanszk térségében, amivel egy radarállomást, egy irányítóközpontot és három indítóállást semmisítettek meg a személyzettel együtt. Szintén Iszkander-M rakétákkal semmisítették meg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők indítóállásait a harkivi Volodarivka mellett. Az utóbbi támadásokban mintegy tíz ukrán katona vesztette életét. Ezenkívül az orosz légvédelem megsemmisített 202 ukrán harci drónt.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők támadásai következtében a hétvégén egy civil életét vesztette és hatan megsebesültek.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország az általa megszállva tartott Krím-félszigetet katonai bázissá és logisztikai csomóponttá alakította, és az elmúlt hónapban nőtt az Ukrajna ellen onnan kiinduló csapások száma is. Szavai szerint az ott állomásozó – nemrégiben újabb egységekkel megerősített – orosz csapatok elsődleges feladata a megszállt területek felszabadításának megakadályozása. 

Rámutatott, hogy az a kiterjedt logisztikai hálózat, amelyet Oroszország 2014 óta épített ki a Krímben, ma már az ukrán szárazföldi területeken harcoló csapatai ellátását is szolgálja.

Az ukránok mindössze húsz százaléka számít arra, hogy a háború a következő hetekben vagy legalább 2026 első felében véget ér – derült ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) 2026. január 23–29. között végzett országos közvélemény-kutatásának adataiból. A felmérést telefonos interjúk módszerével végezték, a mobiltelefonszámok véletlenszerű mintavétele alapján Ukrajna valamennyi ukrán ellenőrzésű régiójában. A kutatásban 1003 nagykorú válaszadó vett részt. Egy ilyen mintavétel statisztikai hibahatára nem haladja meg a 4,1 százalékot.

A megkérdezettek 52 százaléka határozottan ellenzi, hogy a teljes Donyec-medencét Oroszország ellenőrzése alá adják az Egyesült Államok és Európa biztonsági garanciáiért cserébe, nyolcvan százalékuk pedig arra az álláspontra helyezkedett, hogy Ukrajnának a katonai célpontokon kívül Oroszország egyéb létesítményeit is támadnia kell.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

