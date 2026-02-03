Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

Magyar PéterDömötör CsabaTiszainterjúEconomist

A liberális nemzetközi lap szembetalálkozott a tiszás valósággal, Magyar Péterék lépése őket is meglepte

Az Economist újságírója szembetalálkozott a tiszás valósággal, amikor megérkezett Budapestre és az előre leegyeztetett tiszás interjúkat sorra lemondták. Dömötör Csaba a lap cikkét inkább politikai PR-anyagként értékelte, majd azt írta, hogy az újságíró látványosan megtapasztalhatta a Tisza hozzáállását a sajtószabadsághoz. A választásig nem beszélnek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen – írta Dömötör a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 13:50
Mégse adhatnak interjút a tiszás jelöltek Forrás: MTI
Az Economist arról számolt be, hogy a lap újságíróját meghívták Budapestre, aki a magyarországi látogatás előtt több Tisza-jelölttel is interjúidőpontot egyeztetett le, később azonban a tiszások hirtelen lemondtak minden találkozót. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán kifejtette, hogy a liberális pénzügyi világ fő szócsövének számító Economist újabb, újságírással nehezen összeegyeztethető PR-cikkben rajongja körbe Magyar Pétert. Kitérnek Magyar öltözési szokásaira, de arról egy szó sem esik, hogy lehallgatta a saját feleségét.

A választásig nem beszélhetnek a Tisza-jelöltek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen – írta Dömötör Csaba közösségi oldalán
A választásig nem beszélhetnek a Tisza-jelöltek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen – írta Dömötör Csaba a közösségi oldalán
Fotó: Oláh Tamás / MTI

A cikkben nyilatkoznak azok az elemzőnek mondott aktivisták, akik minden korábbi jelölt mellett is kampányoltak az összes erre használt nemzetközi médiumban. A megszólaló független szakértők között van a Tisza új külügyesének férje is, aki valószínűleg szintén terjedelmi okokból nem tért ki a BKV-botránnyal kapcsolatos ismereteire.

– részletezte Dömötör. Azzal folytatta, hogy az újságíró látványosan megtapasztalhatta a Tisza hozzáállását a sajtószabadsághoz, mivel a cikk végén írják, hogy több egyéni tiszás jelölttel is lebeszéltek interjúkat, majd amikor megérkeztek Budapestre, 

az összes interjút lemondták, azaz letiltották.

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette, hogyha nem PR-cikkről lett volna szó, talán le lehetett volna írni, hogy nem csak az Economist újságírója járt így, hanem minden magyar választó. A jelölteket letiltották a nyilatkozatokról, és az ugyanonnan pénzelt magyarországi médiumoknak mindehhez egyetlen szava sincs.

A választásig nem beszélnek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen. Április 12-én tudjuk megakadályozni

– zárta a bejegyzést Dömötör.

Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szintén reagált a történtekre, mint írta:

Magyar Péter az utolsó pillanatban közbeavatkozott, mielőtt a jelöltjei beszélhetnének a tiszás tervekről (amikről ugye nem lehet, mert megbuknak)!  A némaság mint unortodox kampányeszköz még az Economist újságíróit is meglepte.

Bohár Dániel az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Kiakadtak a brit balos újságírók a Tiszára.

Borítókép: Mégsem adhatnak interjút a tiszás jelöltek (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

