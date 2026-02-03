A liberális nemzetközi lap szembetalálkozott a tiszás valósággal, Magyar Péterék lépése őket is meglepte

Az Economist arról számolt be, hogy a lap újságíróját meghívták Budapestre, aki a magyarországi látogatás előtt több Tisza-jelölttel is interjúidőpontot egyeztetett le, később azonban a tiszások hirtelen lemondtak minden találkozót. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán kifejtette, hogy a liberális pénzügyi világ fő szócsövének számító Economist újabb, újságírással nehezen összeegyeztethető PR-cikkben rajongja körbe Magyar Pétert. Kitérnek Magyar öltözési szokásaira, de arról egy szó sem esik, hogy lehallgatta a saját feleségét.

A választásig nem beszélhetnek a Tisza-jelöltek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen – írta Dömötör Csaba a közösségi oldalán

Fotó: Oláh Tamás / MTI