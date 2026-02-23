Új lendületet kaptak a magyar–afrikai kapcsolatok

A rendezvénysorozat a partnerség, a fejlesztés és a tudásmegosztás jegyében kínált találkozási pontot a gazdasági, intézményi, oktatási és civil szféra szereplőinek. Az idei esemény kiemelt fókusza az egészségügy volt, ugyanakkor hangsúlyos szerepet kapott a gazdaság, az oktatás, a nemzetközi fejlesztéspolitika és a kultúra is.

Fotó: Csillag Zsuzsanna

A közlemény szerint a rendezvény célja az volt, hogy fórumot teremtsenek a közös gondolkodásra, új együttműködések elindítására, valamint a már meglévő kapcsolatok megerősítésére. A nyitónap ünnepélyes megnyitóval és köszöntőkkel indult, ahol a résztvevők átfogó képet kaptak a magyar–afrikai kapcsolatok aktuális irányairól. A gazdasági nap interaktív szakmai programokkal, B2B-találkozókkal és jó gyakorlatok bemutatásával segítette az üzleti kapcsolatépítést. A gálavacsora lehetőséget adott a személyes egyeztetésekre és a hosszú távú partnerségek megalapozására.

Az egészségügyi nap és a Magyar–Afrika Orvosi Konferencia az egészségügyi innovációk, technológiai fejlesztések és intézményi együttműködések köré szerveződött.

Előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések mutatták be, miként tudnak a magyar szereplők bekapcsolódni az afrikai egészségügyi rendszerek fejlesztésébe, különös tekintettel a diagnosztikai eszközökre, az orvosképzésre és a telemedicinára.

Az oktatási nap keretében megrendezett Magyar–Afrika Rektori Konferencia a felsőoktatás nemzetköziesítésére, az intézményi és vállalati partnerségekre helyezte a hangsúlyt. A program céglátogatásokkal és tematikus workshopokkal egészült ki, amelyek konkrét együttműködési lehetőségeket tártak fel a résztvevők előtt.

A nemzetközi fejlesztési nap a fejlesztési stratégiák és projektek bemutatására koncentrált, külön figyelmet fordítva a civil és vállalati szereplők közötti együttműködésekre. A szakmai diskurzusok rávilágítottak arra, hogy az afrikai országok dinamikusan fejlődő piacai, a növekvő, európai minőséget kereső középosztály és a jelentős, még kiaknázatlan természeti és emberi erőforrások komoly lehetőségeket kínálnak a magyar gazdasági szereplők számára is.

A hétvégi kulturális napok az „Ez Afrika!” mottó jegyében fesztiválhangulatot teremtettek a fővárosban. Művészeti programok, vásár és közösségi események hozták közelebb az afrikai kultúrát a magyar közönséghez, erősítve a társadalmi és kulturális kapcsolódási pontokat.

A III. Magyar–Afrika hét ismét bebizonyította, hogy a magyar–afrikai együttműködés nem csupán gazdasági érdek, hanem stratégiai jelentőségű partnerség. A rendezvénysorozat lezárultával számos új kapcsolat, konkrét projektötlet és hosszú távú együttműködési szándék körvonalazódott, amelyek a jövőben tovább mélyíthetik Magyarország és az afrikai térség országai közötti kapcsolatokat.