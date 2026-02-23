magyar – afrika orvosi konferencianemzetközi fejlesztési napmagyar – afrika rektori konferenciaprogram

Új lendületet kaptak a magyar–afrikai kapcsolatok

Egy héten át ismét Budapest volt a magyar–afrikai párbeszéd és partnerség központja: 2026. február 16. és 22. között rendezték meg a III. Magyar–Afrika hetet, amely átfogó szakmai és kulturális programokkal erősítette a két térség közötti együttműködéseket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 14:34
Fotó: @Joe Oravecz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendezvénysorozat a partnerség, a fejlesztés és a tudásmegosztás jegyében kínált találkozási pontot a gazdasági, intézményi, oktatási és civil szféra szereplőinek. Az idei esemény kiemelt fókusza az egészségügy volt, ugyanakkor hangsúlyos szerepet kapott a gazdaság, az oktatás, a nemzetközi fejlesztéspolitika és a kultúra is. 

Fotó: Csillag Zsuzsanna

A közlemény szerint a rendezvény célja az volt, hogy fórumot teremtsenek a közös gondolkodásra, új együttműködések elindítására, valamint a már meglévő kapcsolatok megerősítésére. A nyitónap ünnepélyes megnyitóval és köszöntőkkel indult, ahol a résztvevők átfogó képet kaptak a magyar–afrikai kapcsolatok aktuális irányairól. A gazdasági nap interaktív szakmai programokkal, B2B-találkozókkal és jó gyakorlatok bemutatásával segítette az üzleti kapcsolatépítést. A gálavacsora lehetőséget adott a személyes egyeztetésekre és a hosszú távú partnerségek megalapozására.

Az egészségügyi nap és a Magyar–Afrika Orvosi Konferencia az egészségügyi innovációk, technológiai fejlesztések és intézményi együttműködések köré szerveződött. 

Előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések mutatták be, miként tudnak a magyar szereplők bekapcsolódni az afrikai egészségügyi rendszerek fejlesztésébe, különös tekintettel a diagnosztikai eszközökre, az orvosképzésre és a telemedicinára.

Az oktatási nap keretében megrendezett Magyar–Afrika Rektori Konferencia a felsőoktatás nemzetköziesítésére, az intézményi és vállalati partnerségekre helyezte a hangsúlyt. A program céglátogatásokkal és tematikus workshopokkal egészült ki, amelyek konkrét együttműködési lehetőségeket tártak fel a résztvevők előtt.

A nemzetközi fejlesztési nap a fejlesztési stratégiák és projektek bemutatására koncentrált, külön figyelmet fordítva a civil és vállalati szereplők közötti együttműködésekre. A szakmai diskurzusok rávilágítottak arra, hogy az afrikai országok dinamikusan fejlődő piacai, a növekvő, európai minőséget kereső középosztály és a jelentős, még kiaknázatlan természeti és emberi erőforrások komoly lehetőségeket kínálnak a magyar gazdasági szereplők számára is.

A hétvégi kulturális napok az „Ez Afrika!” mottó jegyében fesztiválhangulatot teremtettek a fővárosban. Művészeti programok, vásár és közösségi események hozták közelebb az afrikai kultúrát a magyar közönséghez, erősítve a társadalmi és kulturális kapcsolódási pontokat.

A III. Magyar–Afrika hét ismét bebizonyította, hogy a magyar–afrikai együttműködés nem csupán gazdasági érdek, hanem stratégiai jelentőségű partnerség. A rendezvénysorozat lezárultával számos új kapcsolat, konkrét projektötlet és hosszú távú együttműködési szándék körvonalazódott, amelyek a jövőben tovább mélyíthetik Magyarország és az afrikai térség országai közötti kapcsolatokat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: hungaryafricaweek)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektompos márton

Van egy jobb ötletem

Bayer Zsolt avatarja

Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu