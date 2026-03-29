Az Insa közvélemény-kutató cég által a Nius hírportál számára március 25-én végzett és közzétett felmérés szerint az AfD a szavazatok 38 százalékával az élen áll Szász-Anhalt tartományában. A második helyen Friedrich Merz kancellár konzervatív Kereszténydemokrata Uniója (CDU) áll 25 százalékkal, és őket követi a baloldali Die Linke párt 13 százalékkal.
Szász-Anhalt tartományban tarolhat a jobboldali párt
Egy új választói felmérés szerint Szász-Anhalt kelet-németországi tartományában az Alternatíva Németországért pártnak esélye van többségre a tartomány parlamentjében az idei szeptemberi választások után. Az AfD egyre erősödik.
Az összes többi párt nagyon közel vagy az ötszázalékos küszöb alatt teljesített a felmérésekben. Ez a küszöb ahhoz, hogy Magdeburg városában ténylegesen bejussanak a tartományi parlamentbe – írja a Brussels Signal hírportál is.
A Szociáldemokrata Párt (SPD) hat százalékot, a Die Linke leágazásaként működő baloldali Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) párt öt százalékot, a Zöld Párt négy százalékot, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) pedig mindössze három százalékot kapna.
Ha ezek a pártok nem jutnak be a tartományi parlamentbe, az összes helyet az AfD, a CDU és a Die Linke között osztják szét – a jobboldaliak akár abszolút többséget is elérhetnek.
További Külföld híreink
Martin Reichardt, az AfD szász-anhalti vezetője azt mondta:
A jelenlegi közvélemény-kutatások történelmi esélyt mutatnak államunk számára. Ha a kisebb pártok nem érik el az ötszázalékos határt, a szavazatok 40 százaléka elegendő lehet az abszolút többséghez. Így egy AfD államkormány megalakulása reális forgatókönyv.
Reichardt hozzátette, hogy „félszívű kompromisszumok nélküli” politikát szeretne csinálni:
A CDU évtizedek óta kormányon van. Azóta országunk gyakorlatilag minden területen lejtmenetben van. A kereszténydemokraták ezzel bebizonyították, hogy ők nem a megoldás, hanem a probléma részei.
Felmérések szerint az AfD támogatóinak akár 50 százaléka is korábbi CDU-szavazó. További egyharmaduk az FDP-ből származik, amely politikailag szinte teljesen megsemmisült Németország-szerte, miután 2021-ben baloldali koalíciós kormányra lépett az SPD-vel és a Zöldekkel Olaf Scholz vezetésével.
További Külföld híreink
Ha a közvélemény-kutatások valódi szavazólapon születnének meg, az lenne az első alkalom, hogy az AfD egy német államot kormányozna.
Míg a jobboldaliak kivételesen erősek Kelet-Németországban, a cordon sanitaire – amely az összes többi párt ígérete arra, hogy tartózkodnak az AfD-vel való együttműködéstől – eddig hatékonyan távol tartotta őket a hatalomtól.
A 2024 szeptemberében Kelet-Németországban, Türingiában tartott legutóbbi tartományi választásokon az AfD a szavazatok közel 33 százalékával az első helyen végzett. A CDU azonban másodikként végül hárompárti kormányt alakított az SPD-vel és a BSW-vel – annak ellenére, hogy régóta fogadkozott, hogy nem működik együtt a szélsőbaloldallal.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!