NémetországAfDközvélemény-kutatás

Szász-Anhalt tartományban tarolhat a jobboldali párt

Egy új választói felmérés szerint Szász-Anhalt kelet-németországi tartományában az Alternatíva Németországért pártnak esélye van többségre a tartomány parlamentjében az idei szeptemberi választások után. Az AfD egyre erősödik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 10:10
Alice Weidel Fotó: MARKUS LENHARDT Forrás: DPA
Az Insa közvélemény-kutató cég által a Nius hírportál számára március 25-én végzett és közzétett felmérés szerint az AfD a szavazatok 38 százalékával az élen áll Szász-Anhalt tartományában. A második helyen Friedrich Merz kancellár konzervatív Kereszténydemokrata Uniója (CDU) áll 25 százalékkal, és őket követi a baloldali Die Linke párt 13 százalékkal.

Alice Weidel, az AfD társelnöke
Fotó: AFP

Az összes többi párt nagyon közel vagy az ötszázalékos küszöb alatt teljesített a felmérésekben. Ez a küszöb ahhoz, hogy Magdeburg városában ténylegesen bejussanak a tartományi parlamentbe – írja a Brussels Signal hírportál is. 

A Szociáldemokrata Párt (SPD) hat százalékot, a Die Linke leágazásaként működő baloldali Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) párt öt százalékot, a Zöld Párt négy százalékot, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) pedig mindössze három százalékot kapna.

Ha ezek a pártok nem jutnak be a tartományi parlamentbe, az összes helyet az AfD, a CDU és a Die Linke között osztják szét – a jobboldaliak akár abszolút többséget is elérhetnek.

Martin Reichardt, az AfD szász-anhalti vezetője azt mondta

A jelenlegi közvélemény-kutatások történelmi esélyt mutatnak államunk számára. Ha a kisebb pártok nem érik el az ötszázalékos határt, a szavazatok 40 százaléka elegendő lehet az abszolút többséghez. Így egy AfD államkormány megalakulása reális forgatókönyv.

Reichardt hozzátette, hogy „félszívű kompromisszumok nélküli” politikát szeretne csinálni: 

A CDU évtizedek óta kormányon van. Azóta országunk gyakorlatilag minden területen lejtmenetben van. A kereszténydemokraták ezzel bebizonyították, hogy ők nem a megoldás, hanem a probléma részei.

Felmérések szerint az AfD támogatóinak akár 50 százaléka is korábbi CDU-szavazó. További egyharmaduk az FDP-ből származik, amely politikailag szinte teljesen megsemmisült Németország-szerte, miután 2021-ben baloldali koalíciós kormányra lépett az SPD-vel és a Zöldekkel Olaf Scholz vezetésével.

Ha a közvélemény-kutatások valódi szavazólapon születnének meg, az lenne az első alkalom, hogy az AfD egy német államot kormányozna.

Míg a jobboldaliak kivételesen erősek Kelet-Németországban, a cordon sanitaire – amely az összes többi párt ígérete arra, hogy tartózkodnak az AfD-vel való együttműködéstől – eddig hatékonyan távol tartotta őket a hatalomtól. 

A 2024 szeptemberében Kelet-Németországban, Türingiában tartott legutóbbi tartományi választásokon az AfD a szavazatok közel 33 százalékával az első helyen végzett. A CDU azonban másodikként végül hárompárti kormányt alakított az SPD-vel és a BSW-vel – annak ellenére, hogy régóta fogadkozott, hogy nem működik együtt a szélsőbaloldallal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
