Háborús fenyegetések, energiavita és migrációs nyomás

Tovább húzódik a Barátság kőolajvezeték ügye

Az energiabiztonság kérdése kedden is napirenden maradt. Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió még március 18-án küldött szakértői csoportot a Barátság kőolajvezeték sérüléseinek felmérésére, Kijev azonban továbbra sem engedi a helyszíni szemlét.

Az elemző szerint különösen figyelemre méltó, hogy a misszióból kimaradt Magyarország és Szlovákia, noha e két ország a vezeték legfontosabb végpontjai, és a leginkább érdekeltek az olajellátás helyreállításában. Szerinte az ukrán fél halogatása arra utalhat, hogy a hivatalos magyarázat mögött más okok is állhatnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szintén megszólalt az ügyben, és világossá tette: a Barátság vezeték mielőbbi újraindítása nemcsak Szlovákia és Magyarország, hanem egész Európa szempontjából is létfontosságú. Egyúttal bírálta az Európai Bizottságot is, amiért nem tudja rábírni Volodimir Zelenszkijt a vezeték megnyitására.

Tovább nő a feszültség a Közel-Keleten

A közel-keleti helyzet kedden tovább romlott. Dubajban iráni dróntámadás ért egy kuvaiti olajszállító hajót, amelyen tűz keletkezett. A hajó legénységének huszonnégy tagja épségben megúszta a támadást, de a hatóságok szerint olajszennyezés veszélye is fennáll.

A lelőtt támadó drónok roncsai egy házra zuhantak, ahol tűz ütött ki, és négy ember megsérült. Sérüléseik nem súlyosak, de az eset jól mutatja, hogy a konfliktus következményei immár a civil lakosságot is közvetlenül fenyegetik.

Irán eközben újabb kemény hangú figyelmeztetést adott ki a Hormuzi-szoros ügyében. Az Iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal teljes mértékben ellenőrzésük alatt áll, és minden ellenséges mozgásra rakétákkal és drónokkal válaszolnak.