Háborús fenyegetések, energiavita és migrációs nyomás

A nap egyik legerősebb politikai üzenete Kijevből érkezett. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bucsai mészárlás évfordulóján tartott eseményen arról beszélt, hogy Magyarország akadályozza az Európai Unió döntéshozatalát. Mint fogalmazott: „Én megnevezem ezt az akadályt: ez Magyarország”, majd arról beszélt, hogy hazánk blokkolja az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomag elfogadását, valamint az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hitel jóváhagyását. Az ukrán külügyminiszter szerint Magyarország ezzel „túszul ejtette az egész Európai Uniót”.
A kijelentések azon a látogatáson hangzottak el, amelyen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vett. Kallas korábban arról beszélt, hogy Európa továbbra is Ukrajna mellett áll, és a mostani sajtótájékoztatón is megerősítette: Brüsszel tovább dolgozik az újabb támogatási döntéseken.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!