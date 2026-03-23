OroszországUkrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Az orosz légvédelem tucatjával lőtte le az ukrán drónokat

Az orosz légvédelem kevesebb mint egy nap alatt több mint hatvan ukrán drónt semmisített meg Leningrád megyében, miközben országszerte összesen 249 pilóta nélküli eszközt lőttek le – közölte a kormányzó és a védelmi minisztérium. A támadások következtében infrastrukturális károk és sérülések is történtek, Szentpéterváron pedig jelentős fennakadások voltak a légi közlekedésben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 10:43
Löveg akcióban Forrás: AFP
Több mint 60 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem Leningrád megyében kevesebb mint egy nap alatt – közölte Alekszandr Drozgyenko, a régió kormányzója hétfő reggel a Max messengeren.

Tucatjával lőtte le az ukrán drónokat az orosz légvédelem (Fotó: AFP)

A kormányzó szerint az egyik drón zuhanásakor megrongált egy villamosvezeték-pillért Jermilovo település közelében.

Szentpétervár Pulkovo repülőterén 50 járat késett, további 48-at pedig töröltek. Az orosz védelmi minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint éjszaka 249 pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg a belgorodi, a brjanszki, a kalugai, a kurszki, a leningrádi, a moszkvai, a novgorodi, a pszkovi, a szmolenszki, a tveri, a tulai és vlagyimiri régió, valamint az Azovi-tenger felett. A Brjanszk megyei Szosznyica községben megsebesült a Miratorg húsipari vállalat két alkalmazottja, a tveri régióban lévő Zubcovo településen pedig tűz keletkezett egy többemeletes házban lévő lakásban.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Ahogy arról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter magyar hősök fala előtt akarhat fotózkodni?

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Több hullámban csapott le az orosz haderő

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
