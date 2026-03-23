Az orosz légvédelem tucatjával lőtte le az ukrán drónokat

Több mint 60 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem Leningrád megyében kevesebb mint egy nap alatt – közölte Alekszandr Drozgyenko, a régió kormányzója hétfő reggel a Max messengeren.
Az orosz légvédelem kevesebb mint egy nap alatt több mint hatvan ukrán drónt semmisített meg Leningrád megyében, miközben országszerte összesen 249 pilóta nélküli eszközt lőttek le – közölte a kormányzó és a védelmi minisztérium. A támadások következtében infrastrukturális károk és sérülések is történtek, Szentpéterváron pedig jelentős fennakadások voltak a légi közlekedésben.
A kormányzó szerint az egyik drón zuhanásakor megrongált egy villamosvezeték-pillért Jermilovo település közelében.
Szentpétervár Pulkovo repülőterén 50 járat késett, további 48-at pedig töröltek. Az orosz védelmi minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint éjszaka 249 pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg a belgorodi, a brjanszki, a kalugai, a kurszki, a leningrádi, a moszkvai, a novgorodi, a pszkovi, a szmolenszki, a tveri, a tulai és vlagyimiri régió, valamint az Azovi-tenger felett. A Brjanszk megyei Szosznyica községben megsebesült a Miratorg húsipari vállalat két alkalmazottja, a tveri régióban lévő Zubcovo településen pedig tűz keletkezett egy többemeletes házban lévő lakásban.
További Külföld híreink
Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel
Ahogy arról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.
Magyar Péter magyar hősök fala előtt akarhat fotózkodni?
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián
Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.
Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
Borítókép: Löveg akcióban (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!