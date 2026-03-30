Ronald Reagan merénylője ma dalokat ír és vígan énekel

A történelem olykor váratlan és nehezen értelmezhető fordulatokat tartogat. A Ronald Reagan elleni merénylet története nemcsak az esemény súlya miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert az elkövető későbbi sorsa egészen szokatlan irányt vett.

A Ronald Reagan ellen elkövetett merénylet előtti pillanat. Fotó: Reuters

Washingtonban 1981. március 30-án néhány másodperc alatt változott meg minden. Az akkor frissen hivatalba lépett amerikai elnök egy beszédet követően kilépett a hotel bejáratán, amikor lövések dördültek. A támadás során több ember is megsérült, köztük a Fehér Ház szóvivője és egy rendőr is. Az elnököt végül egy lepattanó lövedék találta el, amely súlyos sérüléseket okozott, ám az orvosok gyors beavatkozásának köszönhetően életben maradt – írta az Origo.

Ronald Reagan merényletének megdöbbentő indítéka volt

A Ronald Reagan elleni támadás különlegessége abban rejlett, hogy nem politikai indíttatás vezérelte az elkövetőt. A közvéleményt különösen megrázta, hogy a háttérben egy személyes, torz elképzelés állt.

A támadó megszállottan rajongott egy hollywoodi színésznőért, Jodie Fosterért, és úgy vélte, hogy egy drámai, történelmi jelentőségű tett révén hívhatja fel magára a figyelmét. Ez az irreális gondolat végül egy olyan cselekedethez vezetett, amely az egész világot sokkolta.

John Hinckley életútja már korábban is számos bizonytalanságot mutatott. Jómódú családból származott, mégsem találta a helyét. Tanulmányait félbehagyta, tervei sorra kudarcba fulladtak, miközben mentális állapota egyre romlott. Egy idő után teljesen elszigetelődött, és saját, képzeletbeli világába menekült.

A merénylet után a bíróság nem hagyományos ítéletet hozott, ugyanis az elkövetőt beszámíthatatlannak nyilvánította és elmegyógyintézeti kezelésre kötelezte. Összesen 35 évet töltött intézeti körülmények között, folyamatos orvosi felügyelet mellett.

Új élet a múlt árnyékában

Évtizedekkel később az orvosok úgy ítélték meg, hogy állapota stabilizálódott, így 2016-ban feltételesen szabadlábra helyezték. Bár a múltjától nem tud elszakadni, igyekszik visszatérni a hétköznapi élethez.

A legmeglepőbb fordulat talán az, hogy a férfi a zene felé fordult. Dalokat ír, gitározik és különböző platformokon próbál kapcsolatot teremteni a közönséggel. Bár koncertjeit gyakran biztonsági okokból lemondják, törekvése kitartó.

Dalai visszafogott hangvételűek, sokszor melankolikusak, és inkább egy magányos ember belső világát tükrözik, mintsem széles közönségnek szánt produkciók. A zene számára inkább önkifejezési forma, nem pedig lehetséges karrierút.