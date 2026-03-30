Rendkívüli

Orbán Viktor: Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani – kövesse nálunk élőben!

dalegyesült államokfehér házronald reagenDonald Trumpamerikai elnökmerénylet

Ronald Reagan merénylője ma dalokat ír és vígan énekel

Kevés olyan történet ismert a modern történelemben, amely ennyire különös fordulatot vett volna. A Ronald Reagan elleni merénylet elkövetőjének élete mára egészen más irányt vett, mint amit egykor bárki elképzelt.

Munkatársunktól
2026. 03. 30. 15:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A történelem olykor váratlan és nehezen értelmezhető fordulatokat tartogat. A Ronald Reagan elleni merénylet története nemcsak az esemény súlya miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert az elkövető későbbi sorsa egészen szokatlan irányt vett.

A Ronald Reagan ellen elkövetett merénylet előtti pillanat. Fotó: Reuters

Washingtonban 1981. március 30-án néhány másodperc alatt változott meg minden. Az akkor frissen hivatalba lépett amerikai elnök egy beszédet követően kilépett a hotel bejáratán, amikor lövések dördültek. A támadás során több ember is megsérült, köztük a Fehér Ház szóvivője és egy rendőr is. Az elnököt végül egy lepattanó lövedék találta el, amely súlyos sérüléseket okozott, ám az orvosok gyors beavatkozásának köszönhetően életben maradt – írta az Origo.

 

Ronald Reagan merényletének megdöbbentő indítéka volt

A Ronald Reagan elleni támadás különlegessége abban rejlett, hogy nem politikai indíttatás vezérelte az elkövetőt. A közvéleményt különösen megrázta, hogy a háttérben egy személyes, torz elképzelés állt.

A támadó megszállottan rajongott egy hollywoodi színésznőért, Jodie Fosterért, és úgy vélte, hogy egy drámai, történelmi jelentőségű tett révén hívhatja fel magára a figyelmét. Ez az irreális gondolat végül egy olyan cselekedethez vezetett, amely az egész világot sokkolta.

John Hinckley életútja már korábban is számos bizonytalanságot mutatott. Jómódú családból származott, mégsem találta a helyét. Tanulmányait félbehagyta, tervei sorra kudarcba fulladtak, miközben mentális állapota egyre romlott. Egy idő után teljesen elszigetelődött, és saját, képzeletbeli világába menekült.

A merénylet után a bíróság nem hagyományos ítéletet hozott, ugyanis az elkövetőt beszámíthatatlannak nyilvánította és elmegyógyintézeti kezelésre kötelezte. Összesen 35 évet töltött intézeti körülmények között, folyamatos orvosi felügyelet mellett.

 

Új élet a múlt árnyékában

Évtizedekkel később az orvosok úgy ítélték meg, hogy állapota stabilizálódott, így 2016-ban feltételesen szabadlábra helyezték. Bár a múltjától nem tud elszakadni, igyekszik visszatérni a hétköznapi élethez.

A legmeglepőbb fordulat talán az, hogy a férfi a zene felé fordult. Dalokat ír, gitározik és különböző platformokon próbál kapcsolatot teremteni a közönséggel. Bár koncertjeit gyakran biztonsági okokból lemondják, törekvése kitartó.

Dalai visszafogott hangvételűek, sokszor melankolikusak, és inkább egy magányos ember belső világát tükrözik, mintsem széles közönségnek szánt produkciók. A zene számára inkább önkifejezési forma, nem pedig lehetséges karrierút.

Az évek során többször is bocsánatot kért tettéért, hangsúlyozva, hogy ma már egészen másként tekint a múltra. Nyilatkozataiban visszatérően jelenik meg a megbánás és az a törekvés, hogy csendes, visszafogott életet éljen.

Az amerikai történelemben több tucat sikertelen merényletkísérlet történt már, amelyeket amerikai elnökök ellen próbáltak meg elkövetni, az elnökjelöltek elleni merényletek azonban sokkal szokatlanabbak az Egyesült Államok történetében. Az első Trump-merénylet 2024-ben a pennsylvaniai Butlerben történt, majd ezt követően, az elnökválasztás évében még további két alkalommal támadtak rá a megválasztott amerikai elnökre.

 

Borítókép: A merénylő (Forrás: YouTube)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
