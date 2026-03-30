Ámulnak az utasok és a járókelők: sofőr nélküli taxik járnak Horvátországban

Bár Magyarországon is történnek előremutató önvezetőautó-fejlesztések, összességében Európa – különösen a jogi környezetet tekintve – óvatosabb az autonóm közlekedés fejlesztésében, mint például az Egyesült Államok és Kína. Utóbbi két országban sofőr nélküli taxik is járnak, olykor vicces (a bent ülőknek talán ijesztő) botladozásokat produkálva, tény viszont, hogy a tapasztalatokkal és fejlesztésekkel egyre javul a megbízhatóságok. Most három cég, az önvezető technológiát biztosító Pony.ai, a bevezetést előkészítő horvát Verne, illetve az alkalmazásért felelős, jól ismert Uber együttműködésében az EU-s piacon először Zágrábban indul kereskedelmi robotaxi szolgáltatás, akár már idén. Meg is kezdték tesztjeiket a kínai gyártású Arcfox Alpha T5 elektromos crossoverek (egyelőre felügyelő személyzettel), méghozzá olyan célzott kísérletekkel, hogy a horvát sajátosságok mellett más országokhoz viszonyaihoz is adaptálni lehessen – így idővel nálunk is megjelenhetnek majd a több százas flottában megálmodott sofőr nélküli taxik.