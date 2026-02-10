Egy fakezű sofőr sem hibázik annyit, mint az önvezető Tesla Robotaxik

Háromszor rosszabb a balesetek aránya az önjáró Tesla Robotaxinál, mint azoknál a személyszállítóknál, amelyeket emberek vezetnek, és ez éppen az amerikai gyártó 2025. negyedik negyedévi jelentéséből derült ki. Eszerint a flotta 2025 novemberéig összesen körülbelül nyolcszázezer kilométert tett meg, és nagyjából 85 ezer kilométerenként okozott balesetet, miközben az NHTSA adatai szerint az Egyesült Államokban a hús-vér autóvezetők ennél lényegesen ritkábban karamboloznak. Ezzel szemben a rivális Waymo már több mint kétszázmillió kilométert megtett önvezető taxiflottája a baleseti arányokban lényegesen az emberi átlag alatt jár, jegyzi meg az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület honlapja (Traffix.hu), hozzátéve viszont, hogy tavaly decemberben egy áramkimaradás után a lefagyott járművek káoszt okoztak San Francisco utcáin.

Radar/lidar helyett nyolc kamerát és mesterséges intelligenciát használ a rendszer. Forrás: Traffix.hu

Tavaly júniusban indult a Tesla Robotaxi szolgáltatása Austin városában, és az első időszakban rengeteg panasz érkezett a szolgáltatásra, sőt a közlekedési hatóságok is vizsgálódni kezdtek a sokféle szabálytalanság (gyorshajtás, tiltott balra kanyarodás, tilosban parkolás stb.) miatt. Azóta már fejlődött a járművek tudása, de még mindig ül egy felügyelő az anyósülésen, az utas pedig hátul foglalhat helyet. A kísérleti jellegű szolgáltatás átalakított Model Y Juniper autókkal működik, ugyanakkor a teljesen új fejlesztésű, már kormánykerék és pedálok nélküli, kétüléses Cybercab sorozatgyártását 2027-re ígéri Elon Musk cége. Időközben a civil szériakivitelű, vagyis nem taxiüzemre szánt Tesláknál számos országban megjelent a felügyelt teljes önvezető mód (FSD), mely már Európában is jogalkotók jóváhagyására vár, és hazánkban is tesztelik.