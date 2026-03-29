Baloldali pénzeső Virginiában: Soros György újabb lépésre készül

Újra reflektorfénybe került egy, Soros György nevéhez köthető szervezet, amely ezúttal Virginiában próbál befolyást gyakorolni a választókerületi határok átalakításáról szóló vitában. A háttérben jelentős pénzügyi támogatások rajzolódnak ki, amelyek látványosan a demokrata oldalt erősítik, miközben a másik tábor jóval szűkösebb forrásokkal gazdálkodik.

2026. 03. 29. 9:10
Ismét aktív szerepet vállal a politikai térben egy Soros Györgyhöz köthető szervezet. Virginia államban a választókerületek határainak módosítását célzó törekvések mögött masszív baloldali tőke áll. A demokrata érdekeket képviselő csoportok – élükön a Soros-féle alapítványokkal – dollártízmilliókkal segítik a kampányt, míg a jobboldali források ennek csak töredékét teszik ki – számolt be róla az Origo a Fox News cikke alapján.

A Soros Györgyhöz köthető szervezetek akcióba lendültek Virginiában
A szavazás csak április 21-én lesz, de már most több tíz millió dollár érkezett Virginiába a demokrata oldal támogatására.

Az átrajzolást ellenző jobboldali szervezet, a Virginians for Fair Maps csak alig több mint hárommillió dollárt tudott összegyűjteni, ebből 560 ezer dollár a Virginiai Republikánus Párttól, míg 2,5 millió dollár egy azonos nevű csoporttól érkezett. A jelentős forráskülönbség ellenére a népszavazás kimenetele szorosnak ígérkezik.

Soros hálózata korábban jelentős szerepet vállalt több baloldali ügyész támogatásában, köztük a San Franciscóban visszahívott Chesa Boudin, Chicago ügyésze, Kim Foxx, valamint Los Angeles ügyésze, George Gascón esetében. Virginiában pedig a szintén Soros Györgyhöz kötődő Democracy PAC legalább ötszázezer dollárt fordított Abigail Spanberger kormányzói kampányára, valamint támogatta Jay Jones főügyészt is, aki korábban arról fantáziált, hogy megöli republikánus ellenfelét és annak családját.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Nem könnyű a királyoknak

Kondor Katalin avatarja

Nem könnyű ma a józan ész pártjára állni és ott is maradni, nem könnyű a hitet megtartani ebben a forrongó, többnyire beképzelt senkik által vezérelt világban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
