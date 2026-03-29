Baloldali pénzeső Virginiában: Soros György újabb lépésre készül

Ismét aktív szerepet vállal a politikai térben egy Soros Györgyhöz köthető szervezet. Virginia államban a választókerületek határainak módosítását célzó törekvések mögött masszív baloldali tőke áll. A demokrata érdekeket képviselő csoportok – élükön a Soros-féle alapítványokkal – dollártízmilliókkal segítik a kampányt, míg a jobboldali források ennek csak töredékét teszik ki – számolt be róla az Origo a Fox News cikke alapján.

A Soros Györgyhöz köthető szervezetek akcióba lendültek Virginiában

A szavazás csak április 21-én lesz, de már most több tíz millió dollár érkezett Virginiába a demokrata oldal támogatására.

Az átrajzolást ellenző jobboldali szervezet, a Virginians for Fair Maps csak alig több mint hárommillió dollárt tudott összegyűjteni, ebből 560 ezer dollár a Virginiai Republikánus Párttól, míg 2,5 millió dollár egy azonos nevű csoporttól érkezett. A jelentős forráskülönbség ellenére a népszavazás kimenetele szorosnak ígérkezik.