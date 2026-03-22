Magabiztos győzelmet aratott Horváth Ferenc barátunk a szlovéniai választás magyar mandátumért folytatott versenyében – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: magabiztos győzelmet aratott Horváth Ferenc Szlovéniában
Magabiztos győzelmet aratott Horváth Ferenc a szlovéniai választáson a magyar mandátumért folytatott versenyben – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a muravidéki magyar közösség a jövőben is számíthat a nemzeti kormány támogatására.
Készen állunk a közös munka folytatására, a muravidéki magyarok számíthatnak a nemzeti kormányra a jövőben is. Mi így vagyunk egy nemzet, nem engedjük, hogy bárki éket verjen közénk!
– teszi hozzá.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!