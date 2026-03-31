Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

országgyűlési választásországgyűlési választás 2026Választás 2026

Nemzetközi választási megfigyelő misszió érkezik Magyarországra

Közel százfős nemzetközi választási megfigyelő misszió érkezik Magyarországra. Céljuk a 2026-os magyar országgyűlési választások tisztaságának garantálása és annak vizsgálata lesz, hogy a magyarok szabadon kifejezhetik-e politikai akaratukat, illetve a választás eredménye tükrözi-e a népakaratot – számolt be róla a Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért sajtóközleménye.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 10:58
Hatalmas tétje van a 2026-os országgyűlési választásnak Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyarországi választási eljárást és az országgyűlési választások átláthatóságát és törvényességét felügyelő nemzetközi választási megfigyelői misszió alakult és érkezik Magyarországra. A Liberty Coalition for a Free and Fair Election (LCFFE, a továbbiakban: „Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért,” röviden: „Szabadság Koalíció”) monitorozó tevékenységének fókuszában a választások törvényes lebonyolítása áll, valamint annak vizsgálata, hogy a magyar választók demokratikus körülmények között, szabadon és illetéktelen befolyástól mentesen fejezhetik-e ki politikai akaratukat, illetve a választás eredménye hitelesen tükrözi-e a népakaratot.

Fotó: MTI

A Szabadság Koalíciót a világ számos pontjáról (Argentína, Ausztria, Csehország, Kenya, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szerbia, Tanzánia és az USA) érkező közel száz megfigyelő alkotja, akik közül többen neves szakmai szervezeteket és intézeteket képviselnek. A Koalíciót két elismert szakember, Anna Wellisz kommunikációs szakértő (USA), valamint Jerzy Kwasniewski jogász, ügyvéd (Lengyelország) vezeti. 

A misszió szakértői csoportja (összesen nyolc fő) két héttel a választás napja előtt kezdi meg munkáját, míg a többi elemző és megfigyelő folyamatosan érkezik Magyarországra.

A Szabadság Koalíció létrehozását azok a politikai oldalakon átívelő kritikák is ösztönözték, amelyek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) jelenleg is az országban tartózkodó missziójával kapcsolatban merültek fel. E kritikák, valamint az a tény, hogy az EBESZ több magasan kvalifikált szakértő jelentkezését is elutasította a magyarországi választási megfigyelő missziójába, megerősítik azt a meggyőződést, hogy szükség van egy további, felkészült és elfogulatlan tagokból álló nemzetközi választási megfigyelő misszió tevékenységére. A Szabadság Koalíció tagjai hangsúlyozzák, hogy az ENSZ-nél elfogadott, a nemzetközi választási megfigyelés alapelveiről szóló nyilatkozatnak (DoP) megfelelően a nemzetközi választási megfigyelést a fogadó ország szuverenitásának és törvényeinek teljes körű tiszteletben tartásával, valamint a nemzeti politikai szereplőkkel szembeni pártatlanság legmagasabb követelményei szerint kell lefolytatni.

A Szabadság Koalíció a választási eljárás teljes folyamatát vizsgálja, konzultációkat folytat a választási szervek, alkotmányos szervek, a politikai pártok, a média és a civil szféra képviselőivel. 

A választás napján a misszió az ország egész területén jelen lesz a szavazókörökben. Mindezt annak érdekében, hogy a szavazást követően átfogó és megalapozott véleményt mondhasson a választások lebonyolításáról, valamint a választási eljárás tisztaságáról és integritásáról.

Borítókép: Hatalmas tétje van a 2026-os országgyűlési választásnak (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekjézus

Nagyhét politikai cunami előtt

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
