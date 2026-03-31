Nemzetközi választási megfigyelő misszió érkezik Magyarországra

A magyarországi választási eljárást és az országgyűlési választások átláthatóságát és törvényességét felügyelő nemzetközi választási megfigyelői misszió alakult és érkezik Magyarországra. A Liberty Coalition for a Free and Fair Election (LCFFE, a továbbiakban: „Szabadság Koalíció a Tisztességes Választásokért,” röviden: „Szabadság Koalíció”) monitorozó tevékenységének fókuszában a választások törvényes lebonyolítása áll, valamint annak vizsgálata, hogy a magyar választók demokratikus körülmények között, szabadon és illetéktelen befolyástól mentesen fejezhetik-e ki politikai akaratukat, illetve a választás eredménye hitelesen tükrözi-e a népakaratot.

A Szabadság Koalíciót a világ számos pontjáról (Argentína, Ausztria, Csehország, Kenya, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szerbia, Tanzánia és az USA) érkező közel száz megfigyelő alkotja, akik közül többen neves szakmai szervezeteket és intézeteket képviselnek. A Koalíciót két elismert szakember, Anna Wellisz kommunikációs szakértő (USA), valamint Jerzy Kwasniewski jogász, ügyvéd (Lengyelország) vezeti.