Súlyos árvíz pusztít Dagesztánban + videó

Mahacskalában az áramellátás megszakadása miatt leállították a szennyvíztisztító telepek működését. Derbent közelében átszakadt a gedzsuki víztározó gátja, víz alá került a Kavkaz szövetségi autópálya egy szakasza.

Dagesztánban, Mahacskalában, a dél-kaukázusi oroszországi köztársaság székvárosában és további kilenc településen rendkívüli állapotot hirdettek ki

A pályát mindkét irányban le is zárták amiatt, hogy Mamedkada község közelében összeomlott egy híd. Haszavjurt, Dagesztanszkije Ognyi és más települések utcáit elborította az ár.