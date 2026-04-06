Súlyos árvíz pusztít Dagesztánban + videó

Mahacskalában az áramellátás megszakadása miatt leállították a szennyvíztisztító telepek működését. Derbent közelében átszakadt a gedzsuki víztározó gátja, víz alá került a Kavkaz szövetségi autópálya egy szakasza.
A pályát mindkét irányban le is zárták amiatt, hogy Mamedkada község közelében összeomlott egy híd. Haszavjurt, Dagesztanszkije Ognyi és más települések utcáit elborította az ár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!