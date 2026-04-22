Nagy-Britannia új szintre emelte a lakosság egészségügyi szokásaiba való állami beavatkozást. A londoni parlament alsó- és felsőháza is rábólintott arra a nagy vihart kavart törvényjavaslatra, amelynek értelmében a 2009. január 1-je után született brit állampolgárok életük végéig nem vásárolhatnak legálisan dohánytermékeket – számol be róla a BBC. A cél egy úgynevezett „füstmentes generáció” felnevelése, a dohányzás teljes visszaszorítása a körükben.
Drasztikus lépés: egy teljes generációt tiltanak el a dohányzástól a britek
A törvény királyi szentesítése után a miniszterek példátlan felhatalmazást kapnak a dohány- és nikotintermékek, valamint az e-cigaretták ízesítésének és csomagolásának szigorú szabályozására is.
A drákói intézkedéssorozat nem áll meg a hagyományos dohányzásnál. A jogszabály kiterjeszti a füstmentes övezeteket is: mostantól tilos lesz az e-cigaretták használata a gyermekeket szállító autókban, a játszótereken, valamint az iskolák és kórházak bejáratainál. Ugyanakkor a törvényhozók hagytak némi mozgásteret: a pubok kerthelyiségeiben, a strandokon és a magánterületeken továbbra sem tiltják a pöfékelést, sőt a kórházak bizonyos külső területein is tolerálják az e-cigarettát, mondván, az segíthet a hagyományos dohányzásról való leszokásban. Otthonában pedig mindenki úgy élhet a szenvedélyének, ahogy eddig.
Wes Streeting, a munkáspárti kormány egészségügyi minisztere történelmi pillanatnak nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a megelőzés életeket menthet és tehermentesítheti az amúgy is ezer sebből vérző brit állami egészségügyet (NHS).
A konzervatív oldalról azonban komoly kritikák is elhangzottak a túlzott állami tiltás miatt.
Lord Naseby a felsőházi vitában arra figyelmeztetett, hogy a drasztikus szabályozás súlyos károkat okoz a gazdasági szereplőknek, különösen a kiskereskedőknek, akiknek a megélhetése kerül veszélybe. A konzervatív politikus rámutatott: a puszta tiltás helyett a fiatalok oktatására és a megelőzés fontosságának megértetésére kellene helyezni a hangsúlyt. A kormányzat válaszul csupán annyit ígért, hogy „folytatják az egyeztetést” a bolttulajdonosokkal.
Eközben a civil szféra már a következő lépést követeli. Az Asthma + Lung UK brit egészségügyi civilszervezet üdvözölte az állami szigort, de egyúttal sürgették egy olyan adó kivetését a dohányiparra, amelyből a leszokást segítő programokat finanszíroznák, mivel jelenleg régiónként eltérő, sokszor hiányos az ellátás színvonala az országban.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: TT News Agency via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!