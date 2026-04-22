Drasztikus lépés: egy teljes generációt tiltanak el a dohányzástól a britek

Wes Streeting, a munkáspárti kormány egészségügyi minisztere történelmi pillanatnak nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a megelőzés életeket menthet és tehermentesítheti az amúgy is ezer sebből vérző brit állami egészségügyet (NHS).

A konzervatív oldalról azonban komoly kritikák is elhangzottak a túlzott állami tiltás miatt.

Lord Naseby a felsőházi vitában arra figyelmeztetett, hogy a drasztikus szabályozás súlyos károkat okoz a gazdasági szereplőknek, különösen a kiskereskedőknek, akiknek a megélhetése kerül veszélybe. A konzervatív politikus rámutatott: a puszta tiltás helyett a fiatalok oktatására és a megelőzés fontosságának megértetésére kellene helyezni a hangsúlyt. A kormányzat válaszul csupán annyit ígért, hogy „folytatják az egyeztetést” a bolttulajdonosokkal.