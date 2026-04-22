dohányzásnagy - britanniacigaretta

Drasztikus lépés: egy teljes generációt tiltanak el a dohányzástól a britek

Példátlan szigorítást fogadott el a brit parlament. A szigetországban mostantól egy teljes generáció számára válik élethosszig tartóan tiltottá a cigarettavásárlás, amitől a dohányzás teljes visszaszorítását remélik.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 19:51
Illusztráció (Forrás: TT News Agency via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Britannia új szintre emelte a lakosság egészségügyi szokásaiba való állami beavatkozást. A londoni parlament alsó- és felsőháza is rábólintott arra a nagy vihart kavart törvényjavaslatra, amelynek értelmében a 2009. január 1-je után született brit állampolgárok életük végéig nem vásárolhatnak legálisan dohánytermékeket – számol be róla a BBC. A cél egy úgynevezett „füstmentes generáció” felnevelése, a dohányzás teljes visszaszorítása a körükben.

Drasztikus intézkedést hoztak a britek a dohányzás visszaszorítása érdekében (Illusztráció, forrás: ANP via AFP)

A törvény királyi szentesítése után a miniszterek példátlan felhatalmazást kapnak a dohány- és nikotintermékek, valamint az e-cigaretták ízesítésének és csomagolásának szigorú szabályozására is.

A drákói intézkedéssorozat nem áll meg a hagyományos dohányzásnál. A jogszabály kiterjeszti a füstmentes övezeteket is: mostantól tilos lesz az e-cigaretták használata a gyermekeket szállító autókban, a játszótereken, valamint az iskolák és kórházak bejáratainál. Ugyanakkor a törvényhozók hagytak némi mozgásteret: a pubok kerthelyiségeiben, a strandokon és a magánterületeken továbbra sem tiltják a pöfékelést, sőt a kórházak bizonyos külső területein is tolerálják az e-cigarettát, mondván, az segíthet a hagyományos dohányzásról való leszokásban. Otthonában pedig mindenki úgy élhet a szenvedélyének, ahogy eddig.

Wes Streeting, a munkáspárti kormány egészségügyi minisztere történelmi pillanatnak nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a megelőzés életeket menthet és tehermentesítheti az amúgy is ezer sebből vérző brit állami egészségügyet (NHS). 

A konzervatív oldalról azonban komoly kritikák is elhangzottak a túlzott állami tiltás miatt.

Lord Naseby a felsőházi vitában arra figyelmeztetett, hogy a drasztikus szabályozás súlyos károkat okoz a gazdasági szereplőknek, különösen a kiskereskedőknek, akiknek a megélhetése kerül veszélybe. A konzervatív politikus rámutatott: a puszta tiltás helyett a fiatalok oktatására és a megelőzés fontosságának megértetésére kellene helyezni a hangsúlyt. A kormányzat válaszul csupán annyit ígért, hogy „folytatják az egyeztetést” a bolttulajdonosokkal.

Eközben a civil szféra már a következő lépést követeli. Az Asthma + Lung UK brit egészségügyi civilszervezet üdvözölte az állami szigort, de egyúttal sürgették egy olyan adó kivetését a dohányiparra, amelyből a leszokást segítő programokat finanszíroznák, mivel jelenleg régiónként eltérő, sokszor hiányos az ellátás színvonala az országban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
