Ukrán drónok csapást mértek április 9-én éjjel az oroszországi Krasznodari határterületen található Krimszk egyik olajszivattyú-állomására. A hírek szerint a Krimszkaja olajszivattyú-telep területén lévő elektromos alállomás kigyulladt a támadás következtében, miközben a helyiek több robbanást is hallottak a dróntámadás során – számol be róla az Origo.
Ukrán dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt, halálos áldozat is van
Ukrán drónok csapást mértek egy oroszországi olajszivattyú-állomásra a Krasznodari határterületen. A támadás következtében tűz ütött ki, egy ember életét vesztette. A dróntámadások egyre gyakoribbak az orosz infrastruktúra ellen.
A közeli Sauk-Dere településen egy ember életét vesztette – közölte Veniamin Kondratyev, a régió vezetője. A hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a drónok közvetlenül az olajlétesítményt találták volna el; Kondratyev szerint a roncsok Krimszk külterületén, egy mezőn és egy „vállalkozás” területén csapódtak be.
Krimszk mintegy 115 kilométerre található Ukrajnától, a megszállt Krímtől keletre. Az ukrán erők az utóbbi időben rendszeresen hajtanak végre dróntámadásokat oroszországi és megszállt területeken lévő katonai és energetikai célpontok ellen, hogy csökkentsék Moszkva hadviselési kapacitásait.
További Külföld híreink
A cikk arra is emlékeztet, hogy tegnap ukrán drónok csapást mértek egy tengeri olajterminálra a Krím félszigeten található Feodoszijában, amit a 414. különálló pilóta nélküli rendszerek dandárja és a vezérkar is megerősített.
Magyar Péter és Kijev kapcsolata
Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.
Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is tárgyalt ukrán partnerekkel, és kapcsolatot alakított ki Volodimir Zelenszkij környezetével.
További Külföld híreink
A Tisza Párt elnökének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, illetve korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!