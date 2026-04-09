Ukrán dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt, halálos áldozat is van

Ukrán drónok csapást mértek egy oroszországi olajszivattyú-állomásra a Krasznodari határterületen. A támadás következtében tűz ütött ki, egy ember életét vesztette. A dróntámadások egyre gyakoribbak az orosz infrastruktúra ellen.

2026. 04. 09. 13:50
Dróntámadások Ukrajnában Illusztráció
Képünk illusztráció Forrás: AFP
Ukrán drónok csapást mértek április 9-én éjjel az oroszországi Krasznodari határterületen található Krimszk egyik olajszivattyú-állomására. A hírek szerint a Krimszkaja olajszivattyú-telep területén lévő elektromos alállomás kigyulladt a támadás következtében, miközben a helyiek több robbanást is hallottak a dróntámadás során – számol be róla az Origo.

A „Luftwaffe” ezred katonái egy nehézbombázó drónt készítenek elő nappali gyakorló repülésre
A „Luftwaffe” ezred katonái egy nehézbombázó drónt készítenek elő nappali gyakorló repülésre. Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko

A közeli Sauk-Dere településen egy ember életét vesztette – közölte Veniamin Kondratyev, a régió vezetője. A hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a drónok közvetlenül az olajlétesítményt találták volna el; Kondratyev szerint a roncsok Krimszk külterületén, egy mezőn és egy „vállalkozás” területén csapódtak be.

Krimszk mintegy 115 kilométerre található Ukrajnától, a megszállt Krímtől keletre. Az ukrán erők az utóbbi időben rendszeresen hajtanak végre dróntámadásokat oroszországi és megszállt területeken lévő katonai és energetikai célpontok ellen, hogy csökkentsék Moszkva hadviselési kapacitásait.

A cikk arra is emlékeztet, hogy tegnap ukrán drónok csapást mértek egy tengeri olajterminálra a Krím félszigeten található Feodoszijában, amit a 414. különálló pilóta nélküli rendszerek dandárja és a vezérkar is megerősített.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

