nemi erőszakEurópamigránsidős nő

Aggasztó jelenség: nő az idős nőket érő nemi erőszak száma Európában

Franciaországban és Európa több országában is idős nőket érő szexuális támadások miatt nő az aggodalom. Az esetek nem elszigetelt jelenségek, hanem egy visszatérő probléma jelei, és az elkövetők között felülreprezentáltak a külföldi, migrációs hátterű férfiak, amiről nem lehet tovább hallgatni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 23:59
Idős nő – illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

D’Ornellas kijelentése egy különösen brutális, e hónap elején történt nemi erőszak után hangzott el, amelyben egy marokkói migránst tartóztattak le, amiért egy 74 éves nőt erőszakolt meg és kínzott meg egy teleszkópos bottal Romainville-ben.

„Ez egyszerűen felfoghatatlan. Nyilván az áldozat életkora nem változtat sokat a borzalmon, de itt mégis van valami. Tudják, ez a végső tabu. Egy 74 éves nőt megerőszakolnak – elképzelhetetlen. És újra meg újra megtörténik” – mondta d’Ornellas a CNews francia televíziós csatornán. „A mi feladatunk, hogy tanúskodjunk a valóságról. Ezért állnak velünk szemben egyesek. Nem akarják, hogy ezt a valóságot megmutassuk. Ha nem beszélünk róla, senki nem fog” – tette hozzá.

Ugyanakkor az évek során számos hasonló eset is történt, amire d’Ornellas is felhívta a figyelmet: 

Láttunk olyan eseteket kórházakban, ahol 70-es, 80-as, sőt 90-es éveikben járó nőket erőszakoltak meg. Ha ez egyszer történne meg, csak döbbenten állnánk, és nem is tudnánk, mit mondjunk. De amikor újra és újra megtörténik, legalább meg kellene próbálnunk kitalálni, mit mondjunk erről, hogyan lehetne megelőzni, mert erről beszélni azt is jelenti, hogy megoldást keresünk arra, hogy ne ismétlődhessen meg.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az esetek Franciaországban történtek, miközben a Remix News Svédországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is beszámolt hasonló esetekről.

Az ilyen, idős nők elleni erőszakos esetek kapcsán d’Ornellas úgy fogalmazott, hogy a külföldiek jelentősen felülreprezentáltak: 

Azt kérdezték, milyen a profil. Az idős nők elleni nemi erőszakok esetében szinte mindig fiatal külföldiekről van szó. Többnyire rendezetlen jogi helyzetben vannak, nincs állandó lakcímük, és azt mondják róluk, hogy valószínűleg zavartak voltak. Ez teljesen nyilvánvaló, megmondhatom előre, látva, mire képesek. Ebben az esetben valóban kirajzolódik egy jellegzetes profil az idős embereink elleni erőszakoknál. Talán ezzel többet kellene foglalkoznunk

– mondta.

Borítókép: Idős nő – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
