Rettegnek a turisták: két fiatal nőre támadt Milánóban egy marokkói férfi

A két turista a történtek után sokkos állapotban kért segítséget egy járókelőtől, aki azonnal a rendőrségre kísérte őket. A hatóságok intézkedése után a fiatalokat a Mangiagalli klinikára vitték, ahol a szexuális és családon belüli erőszak áldozatait teljes körű egészségügyi és igazságügyi ellátásban részesítik. A tegnap késő délután tett feljelentésben a lányok részletes személyleírást adtak a feltételezett elkövetőről, akit azért tudtak azonosítani, mert a támadás előtt elkérték tőle az Instagram-elérhetőségét. A nyomozók a Piazza del Duomo környékén működő térfigyelő kamerák felvételeit is átvizsgálják, amelyek rögzíthették az esetet.

