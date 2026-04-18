Rettegnek a turisták: két fiatal nőre támadt Milánóban egy marokkói férfi

Sokkoló bűncselekmény rázta meg Milánó belvárosát: a dóm közelében két fiatal turista vált szexuális erőszak áldozatává. A húszas éveikben járó holland nők beszámolója szerint az elkövető – akit a hatóságok egy marokkói férfiként azonosítottak – nemcsak bántalmazta őket, hanem a mobiltelefonjaikat is elvette.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:16
Rendőrök motoros járőrözést végeznek a Piazza del Duomo téren (Fotó: AFP)
Újabb brutális szexuális erőszak történt Milánóban, néhány lépésre a Piazza del Duomótól, a történelmi belváros szívében. Az áldozat két fiatal, holland állampolgárságú turista volt, egy 23 és egy 24 éves nő, akik a rendőrségen tettek feljelentést. Az elkövetőt azonosították: egy körülbelül 30 éves marokkói férfiról van szó, aki korábban rablás és testi sértés miatt is a hatóságok látókörébe került – számolt be az il Giornale.

Szexuális erőszak történt Milánóban, néhány lépésre a Piazza del Duomótól. Az elkövető egy marokkói férfi (Fotó: AFP)
Szexuális erőszak történt Milánóban, néhány lépésre a Piazza del Duomótól. Az elkövető egy marokkói férfi (Fotó: AFP)

A Corriere della Sera a rendőrségi vallomás alapján azt írja, hogy a turisták rövid városlátogatásra érkeztek Milánóba. 

A lányok, miután az estét egy szórakozóhelyen töltötték, a Piazza del Duomo felé indultak. Itt találkoztak két észak-afrikai fiatal férfival. Először angolul beszélgettek, majd az egyik férfi távozott. A másik azonban úgy döntött, hogy tovább sétál a lányokkal. Később a fiatal férfi megtámadta őket, és elvette a mobiltelefonjaikat. 

Ezután a belvárosi via Larga környékén a férfi mindkettőjüket szexuálisan bántalmazta. 

A támadás után a lányok attól tartva, hogy az elkövető újra rájuk támadhat, még néhány méteren át együtt haladtak vele. Végül az egyikük arcon ütötte a férfit, így sikerült elmenekülniük.

A két turista a történtek után sokkos állapotban kért segítséget egy járókelőtől, aki azonnal a rendőrségre kísérte őket. A hatóságok intézkedése után a fiatalokat a Mangiagalli klinikára vitték, ahol a szexuális és családon belüli erőszak áldozatait teljes körű egészségügyi és igazságügyi ellátásban részesítik. A tegnap késő délután tett feljelentésben a lányok részletes személyleírást adtak a feltételezett elkövetőről, akit azért tudtak azonosítani, mert a támadás előtt elkérték tőle az Instagram-elérhetőségét. A nyomozók a Piazza del Duomo környékén működő térfigyelő kamerák felvételeit is átvizsgálják, amelyek rögzíthették az esetet.

Borítókép: Rendőrök a Piazza del Duomo téren (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu