Háborús készülődés, kiszivárgott hangfelvétel, csúszó F–16-osok és energiaválság – napi összefoglaló

A nyugati államok egyre nyíltabban készülnek az Oroszországgal való konfliktusra. Magyar Péter, a Tisza párt vezetője egy kiszivárgott friss hangfelvételen úgy fogalmazott: g*ci nagy háború várható. Közben Ukrajna egyelőre egyetlen darabot sem kapott meg a Norvégia által felajánlott hat F–16-os vadászgépből, noha a norvég védelmi minisztérium korábban azt ígérte, hogy 2025 végéig mindegyiket átadják. Megszorításokra készül Róma az energiaválság kezelésére, a Magyar Nemzet pedig új információk birtokába jutott a szerbiai gázvezeték elleni támadásról. Napi összefoglaló.

2026. 04. 09. 23:59
A Tisza párt vezetője egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: g*ci nagy háború várható
Felmerült, hogy államcsínyt tervezhetnek Magyarországon, és külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését”. Donald Trump eközben a magyar emberekhez szólt, a felvétel milliós megtekintést ért el a TikTokon. Az Egyesült Államokban letartóztatták az iráni rezsimhez köthető néhai Kászim Szulejmáni rokonait, és arról is beszámoltunk, hogy történelmi mélypontra süllyedt Friedrich Merz megítélése. Közben friss hírek érkeztek az orosz–ukrán háborúról: dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt, halálos áldozat is van.

Friss hírek érkeztek az orosz–ukrán háborúról: dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt Fotó: AFP

Soha nem voltak ennyire elégedetlenek Friedrich Merzzel a németek

Történelmi mélypontra süllyedt Friedrich Merz megítélése: a németek túlnyomó többsége elégedetlen a kancellár teljesítményével. A friss közvélemény-kutatások szerint a politikai erőviszonyok is átrendeződhetnek, eközben egyes pártok komoly visszaesést szenvednek el.

Magyar Péter elárulta a terveket: Európa háborúra készül

A nyugati államok egyre nyíltabban készülnek az Oroszországgal való konfliktusra. A sorkatonaság újbóli bevezetése, a katonai kiadások folyamatos növelése és a katonakorú polgárok mozgásának korlátozása is napirenden van. Magyar Péter, a Tisza párt vezetője egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: hatalmas háború várható.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz.”

Szijjártó Péter az autóban ülve hallgatta meg a felvételt, majd kommentálta az abban elhangzottakat. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt alapítása óta azt hazudta a Tisza Párt elnöke, hogy nincsen háborús veszély. Emlékeztetett arra is, hogy a 

Tisza párti politikusok arról beszéltek, hogy az ukrajnai háború továbbterjedése csak egy riogatás, félrevezették a magyar embereket, eltagadták előlük a Magyarország biztonságára leselkedő súlyos háborús veszélyt, miközben a magyar kormány az elmúlt négy évben nap mint nap azért küzdött, hogy Magyarországot ne tudják belevinni az Ukrajnában most már négy éve zajló háborúba. 

Államcsínyt tervezhetnek Magyarországon

A Tűzfalcsoport blog egy holland politikai aktivistára hivatkozva arról írt, hogy külföldi szereplők beavatkozást és zavargások előkészítését vetették fel a magyarországi választások kapcsán.

Botrány: Külföldről szervezik Orbán Viktor „vereségének ünneplését”

A magyarországi választások időszakára időzítve egy közösségi médiában terjedő bejegyzés szerint ingyenes buszos kirándulást is szerveznek Budapestre, ahol a résztvevőknek politikai rendezvényeken kell megjelenniük. 

A felhívást a „Galizia” nevű kulturális központ tette közzé, amely külföldről – Olaszországból – szervezi az utazást, és a posztban nyíltan sértő hangnemben beszél a magyar miniszterelnökről, sőt előre „ünneplésre” buzdít egy feltételezett választási vereség kapcsán. 

Azt is megjegyzik, hogy ez szerintük megnyitná az utat a „keleti szövetségesnek” szánt segélycsomagok előtt.

Trump a magyar emberekhez szólt – milliós megtekintést ért el a felvétel a TikTokon

Telefonon jelentkezett be Donald Trump a „Magyar–amerikai barátság napja” rendezvényen, ahol J. D. Vance kihangosítva kapcsolta a volt amerikai elnököt. 

Donald Trump közvetlenül a magyar közönséghez szólt, a felvétel pedig az amerikai Fox News TikTok-oldalán is megjelent, ahol később óriási megtekintést ért el.

Trump hangsúlyozta: „nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézni”, mert „nem hagytátok, hogy a ti országotokat elfoglalják”.

Megérkeztek az F–16-osok, de Zelenszkijnek nem jutott belőlük

Az NRK norvég műsorszolgáltató három névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna egyelőre egyetlen darabot sem kapott meg a Norvégia által felajánlott hat F–16-os vadászgépből, jóllehet a norvég védelmi minisztérium korábban azt ígérte, hogy 2025 végéig mindegyiket átadják.

Megszorításokra készül Róma az energiaválság kezelésére

Energetikai „lockdown”-ra készül az olasz kormány. 

A Hormuzi-szoros lezárása miatt májustól drasztikus fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezethetnek be. 

A csomag része a közvilágítás lekapcsolása, a távmunka kiterjesztése és a gépjárműforgalom korlátozása is. A részleteket Giorgia Meloni napokon belül bejelenti a parlamentben.

Exkluzív: új információkat kapott a Magyar Nemzet a szerbiai gázvezeték elleni támadásról

Robbanóanyaggal teli hátizsákokat találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat közelében vasárnap, amelyek alapján felmerült egy előkészített szabotázsakció, egy esetleges támadás gyanúja. A Magyar Nemzetnek a Szabadkai Felső Ügyészség vizsgálata megerősítette: a megtalált eszközök alkalmasak lehettek robbanószerkezet előállítására, és az ügyben szabotázs bűncselekményének gyanúja is felmerült. A Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában.

Orbán Viktor Kiskundorozsmán személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszát Fotó: MTI

Fényűzésből őrizetbe: lecsaptak az iráni rezsimhez köthető bevándorlókra

Letartóztatták az iráni rezsimhez köthető néhai Kászim Szulejmáni rokonait az Egyesült Államokban. Hamideh Szulejmáni Afshart és lányát Los Angeles egyik elővárosában vették őrizetbe az ICE ügynökei. Beszámolók szerint az anya-lánya páros 2015 óta élt az Egyesült Államokban, ahol először menedékjogot, majd később zöldkártyát kaptak. 

Közben fotók kerültek nyilvánosságra az életvitelükről és otthonukról is – fényűző életet éltek Kaliforniában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

