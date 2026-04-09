Nyíregyházához vészesen közel a háború: „Nem vagyunk hősök, csak túlélők”

Megrázó riport mutatja be az ukrajnai háború mindennapi hatásait: a civilek életét is áthatja a folyamatos félelem és bizonytalanság – mindez Nyíregyházához is vészesen közel zajlik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 18:24
Az ukrán háború igazi áldozatai
Az orosz-ukrán háború igazi áldozatai (Fotó: AFP) Forrás: AFP
Megrázó riportban mutatja be a háború mindennapi hatásait a Le Monde, amely két ukrán nő, Olga és Sasha történetén keresztül érzékelteti a konfliktus elhúzódó következményeit. A testvérpár közül Olga külföldön, Párizsban él, de gondolatban folyamatosan Ukrajnában van, ahol családja maradt. Bár fizikailag távol került a harcoktól, a háború mentálisan őt is leköti, és mindennapjait a bizonytalanság határozza meg – írja a Szon.

Anya menekül gyermekével a háború elől
Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)

Sasha ezzel szemben Kijevben él, és közvetlenül tapasztalja meg a háborút. Mindennapjait légiriadók, robbanások és a folyamatos feszültség határozza meg, miközben igyekszik megőrizni a hétköznapi élet látszatát. A félelem azonban nem csak nappal van jelen.

Amikor lefekszem, kis dobok hangját hallom a fejemben – ez a félelem ritmusa

 – mondta, érzékeltetve, hogy a háború még a pihenést sem hagyja érintetlenül.

A mindennapok teljesen átalakultak: az emberek már nem hosszú távra terveznek, hanem napról napra élnek. „Már nem azt kérdezzük, mi lesz holnap, hanem azt, hogy túléljük-e a mai napot” – fogalmaz a riport egyik megszólalója.

A háború elhúzódásával a kezdeti elszántság is megkopott.

Az elején még hittük, hogy gyorsan vége lesz, most már csak azt reméljük, hogy egyszer véget ér

 – idézi a cikk a civilek hangulatát. A folyamatos készenlét és a tartós stressz egyre inkább felőrli az embereket. Sasha arról is beszélt, hogy a félelem fokozatosan beszűkíti az életét: „Egyre kevesebbet mozdulok ki, mert mindenhol veszélyt látok.” A robbanások és szirénák nemcsak a testet, hanem a lelket is megviselik.

Nem vagyunk hősök, csak túlélők

 – hangzik el a riportban. A folyamatos stressz, a bizonytalanság és a félelem hosszú távon is mély nyomokat hagy, még azokban is, akik távolabb élnek a harcoktól.

Magyar Péter ukrán kapcsolatrendszere erősödik

Miközben a háború továbbra is súlyos emberáldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát. Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba lépett Volodimir Zelenszkij környezetével.

A Tisza Párt vezetőjének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, valamint korábbi kijevi látogatása is arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak Ukrajnával kapcsolatban.

Hiába tartja Magyar Péter az ukrán háborút riogatásnak, egy kiszivárgott hangfelvételen beismerte: óriási háború várható. Mindebből látszik, a Tisza Párt szándékosan téveszti meg a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. A pártelnök úgy fogalmazott: „G…ci nagy háború lesz”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
