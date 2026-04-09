Nyíregyházához vészesen közel a háború: „Nem vagyunk hősök, csak túlélők”

Sasha ezzel szemben Kijevben él, és közvetlenül tapasztalja meg a háborút. Mindennapjait légiriadók, robbanások és a folyamatos feszültség határozza meg, miközben igyekszik megőrizni a hétköznapi élet látszatát. A félelem azonban nem csak nappal van jelen.

Amikor lefekszem, kis dobok hangját hallom a fejemben – ez a félelem ritmusa

– mondta, érzékeltetve, hogy a háború még a pihenést sem hagyja érintetlenül.

A mindennapok teljesen átalakultak: az emberek már nem hosszú távra terveznek, hanem napról napra élnek. „Már nem azt kérdezzük, mi lesz holnap, hanem azt, hogy túléljük-e a mai napot” – fogalmaz a riport egyik megszólalója.