Mohamed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: rövid időn belül nosztalgiával gondolhatnak vissza az autósok a jelenlegi benzinárakra, ami arra utal, hogy ennél is jóval magasabb árak következhetnek, írta az Origo.
Az iráni parlament elnöke áremelkedéssel fenyegette meg a Fehér Házat
Éles figyelmeztetést tett közzé közösségi oldalán az iráni parlament elnöke az üzemanyagárak alakulásáról. Bejegyzésében arra utalt, hogy a jelenlegi árak átmenetiek lehetnek, és egy esetleges blokád nyomán a közeljövőben komoly drágulás következhet be.
Irán áremelkedéssel fenyeget
Az úgynevezett blokád után hamarosan nosztalgiázni fogsz a 4-5 dolláros benzin után
– fogalmazott az iráni politikus.
J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti nagy téttel bíró tárgyalások megállapodás nélkül zárultak, miután az iráni tisztviselők elutasították az amerikai feltételeket.
Washington célja az Iránnal folytatott tárgyalások kapcsán, hogy fenntartsák a Donald Trump által bejelentett törékeny tűzszünetet, és megakadályozzák egy szélesebb körű regionális háború kitörését.
Szakértők szerint a háború miatt az ellátási láncok zavarai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a benzin és a gázolaj ára a közeljövőben még tovább emelkedjen.
Borítókép: A dízelárak gallononként hat dollár felett vannak Kaliforniában (Fotó: Getty Images/AFP/Justin Sullivan)
