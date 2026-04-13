Az iráni parlament elnöke áremelkedéssel fenyegette meg a Fehér Házat

Irán áremelkedéssel fenyeget

Az úgynevezett blokád után hamarosan nosztalgiázni fogsz a 4-5 dolláros benzin után

– fogalmazott az iráni politikus.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti nagy téttel bíró tárgyalások megállapodás nélkül zárultak, miután az iráni tisztviselők elutasították az amerikai feltételeket.

Washington célja az Iránnal folytatott tárgyalások kapcsán, hogy fenntartsák a Donald Trump által bejelentett törékeny tűzszünetet, és megakadályozzák egy szélesebb körű regionális háború kitörését.

Szakértők szerint a háború miatt az ellátási láncok zavarai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a benzin és a gázolaj ára a közeljövőben még tovább emelkedjen.