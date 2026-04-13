Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
IránpolitikusfenyegetEgyesült Államokbenzináremelkedés

Az iráni parlament elnöke áremelkedéssel fenyegette meg a Fehér Házat

Éles figyelmeztetést tett közzé közösségi oldalán az iráni parlament elnöke az üzemanyagárak alakulásáról. Bejegyzésében arra utalt, hogy a jelenlegi árak átmenetiek lehetnek, és egy esetleges blokád nyomán a közeljövőben komoly drágulás következhet be.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 13. 17:31
A dízelárak gallononként 6 dollár felett vannak Kaliforniában Fotó: Justin Sullivan Forrás: Getty Images/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: rövid időn belül nosztalgiával gondolhatnak vissza az autósok a jelenlegi benzinárakra, ami arra utal, hogy ennél is jóval magasabb árak következhetnek, írta az Origo.

Irán
Mohamed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke (Fotó: Iráni Állami Televízió)

Irán áremelkedéssel fenyeget

Az úgynevezett blokád után hamarosan nosztalgiázni fogsz a 4-5 dolláros benzin után

– fogalmazott az iráni politikus.

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti nagy téttel bíró tárgyalások megállapodás nélkül zárultak, miután az iráni tisztviselők elutasították az amerikai feltételeket.

J. D. Vance amerikai alelnök  (Fotó: AFP)

Washington célja az Iránnal folytatott tárgyalások kapcsán, hogy fenntartsák a Donald Trump által bejelentett törékeny tűzszünetet, és megakadályozzák egy szélesebb körű regionális háború kitörését.

Szakértők szerint a háború miatt az ellátási láncok zavarai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a benzin és a gázolaj ára a közeljövőben még tovább emelkedjen.

Borítókép: A dízelárak gallononként hat dollár felett vannak Kaliforniában (Fotó: Getty Images/AFP/Justin Sullivan) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
