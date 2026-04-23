Kaliforniai luxusnyaralásról posztolt a kijevi képviselő + videó

A képek és videók szerint a képviselő tengerpartról és szállodákból jelentkezett be, valamint Kalifornia ikonikus helyszínéről, a Golden Gate hídtól is megosztott tartalmakat.

Новий контент з відпочинку у Каліфорнії депутатки Київради Аліни Михайлової (Мерседес). pic.twitter.com/kcDhncppNQ — Myroslav Oleshko (@oleshkomyroslav) April 22, 2026

Mindeközben a több mint négy éve tartó orosz–ukrán háború továbbra is szedi áldozatait, és súlyosan érinti az ukrán lakosság mindennapjait.

Az elmúlt időszakban több jelentés is beszámolt az ország energetikai infrastruktúráját ért támadásokról, amelyek következtében egyes térségekben időszakos áram- és fűtéskimaradások alakultak ki.