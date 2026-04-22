orosz-ukrán háborúhitelUkrajnavédelmi kiadás

Az ukrajnai pénznyelő új szintre lépett – kevés lesz a kilencvenmilliárd eurós hitel

Ukrajna pénzügyi stabilitása a hatalmas uniós támogatások ellenére is borotvaélen táncol, miközben a háborús kiadások soha nem látott mértéket értek el. Bár a magyar vétó elhárult, az ukrán védelem finanszírozásában tátongó több tízmilliárd eurós lyuk súlyos dilemmák elé állítja a kijevi vezetést. Ráadásul a 2027-es uniós hitelrészlet lehívásához Zelenszkij elnöknek nem lesz elég csak hátradőlni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 19:00
Ukrajna 2026-os évét hatalmas bizonytalanság övezi, dacára annak a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagnak, amit hamarosan megkaphat a háborúban álló ország. Továbbra is több milliárd eurónyi a védelemhez szükséges forrás, amire szükségük lenne az orosz–ukrán háború további finanszírozásához – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Ukrajna 2026-ban mintegy 19,6 milliárd eurós védelmi hiánnyal néz szembe, még akkor is, ha beleszámítják az EU 90 milliárd eurós hitel első részletét – derült ki az Európai Bizottság szerdai prezentációjából. A háború ötödik évében az ország továbbra is nagymértékben támaszkodik a nyugati partnerek támogatására hadereje finanszírozásában, valamint az állami szolgáltatások működtetésében. Az új magyar kormány révén várhatóan megszűnik az uniós hitelfolyósítást blokkoló vétó, de a bemutatott dokumentum szerint a védelmi kiadásoknál továbbra is hatalmas hiány mutatkozik. Ukrajnának idén 134,6 milliárd euróra lenne szüksége védelemre, szemben a tavalyi 111,4 milliárd euróval. 

Miközben az államháztartás kiadásai erre az évre biztosítottak, Kijev 2027-ben is jelentős pénzhiánnyal szembesülhet, ha nem találnak további forrásokat

– mondta Valdis Dombrovskis gazdasági biztos Brüsszelben. A Nemzetközi Valutaalap korábban arra számított, hogy Ukrajna 2027-ben mintegy 38 milliárd dollárt kap majd az Európai Uniótól, azonban az EU hitelfolyósítási tervei szerint mindössze 13,3 milliárd euró (15,6 milliárd dollár) jut Kijev számára, ami kevesebb mint fele az IMF korábbi becslésének. 

Ráadásul – a prezentáció szerint – a pénz folyósítása feltételekhez lesz kötve, mintegy ösztönzőként, hogy Kijev teljesítse az EU-tagsághoz és az IMF szabályaihoz kapcsolódó követelményeket. Ezek között többek között olyan elvárások szerepelnek, mint 

  • az adóbevétel növelése, 
  • a korrupció csökkentése, 
  • valamint az állam működésének összehangolása az európai normákkal és szabványokkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
