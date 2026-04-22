Az ukrajnai pénznyelő új szintre lépett – kevés lesz a kilencvenmilliárd eurós hitel

Ukrajna 2026-ban mintegy 19,6 milliárd eurós védelmi hiánnyal néz szembe, még akkor is, ha beleszámítják az EU 90 milliárd eurós hitel első részletét – derült ki az Európai Bizottság szerdai prezentációjából. A háború ötödik évében az ország továbbra is nagymértékben támaszkodik a nyugati partnerek támogatására hadereje finanszírozásában, valamint az állami szolgáltatások működtetésében. Az új magyar kormány révén várhatóan megszűnik az uniós hitelfolyósítást blokkoló vétó, de a bemutatott dokumentum szerint a védelmi kiadásoknál továbbra is hatalmas hiány mutatkozik. Ukrajnának idén 134,6 milliárd euróra lenne szüksége védelemre, szemben a tavalyi 111,4 milliárd euróval.