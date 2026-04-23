Kárpátalja gyászol, újabb helyi fiatal halt meg a fronton

A minap kísérték utolsó útjára Kárpátalja elesett fiát, a 35 éves Szerhij Pireut, aki az orosz–ukrán háborúban halt meg szolgálat teljesítése közben. Az utóbbi időben egyre több gyászjelentés érkezik a régióból.

2026. 04. 23. 8:21
Illusztráció: Gyászolók Forrás: AFP
Szerhij 1989. október 9-én látta meg a napvilágot Habarovszkban. Középiskolai tanulmányait Csapon fejezte be 2006-ban, majd a Kárpátaljai Állami Egyetemen folytatta képzését, ahol 2010-ben számítástechnika szakon szerzett alapfokú diplomát.

2024 szeptemberétől az Ukrán Fegyveres Erők állományába tartozott. Szolgálata során bátorságról és elhivatottságról tett tanúbizonyságot, feladatait hazája védelmében lelkiismeretesen látta el.

– így emlékezett meg az elesett katonáról Csap városa.

Pireu közlegényként szolgált az A4862-es katonai egységben, a 2. roham század 2. roham szakaszának 1. roham különítményében, géppuskás beosztásban. Egy harci küldetés teljesítése közben veszítette életét, a Donyecki terület Pokrovszki járásában, Novotroitszke település közelében.

A Szumi megyei harcok is elragadtak egy kárpátaljai katonát

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, harci bevetés közben vesztette életét egy újabb kárpátaljai katona az ukrajnai háborúban, az ország északkeleti részén. A 38 éves férfi a Szumi megyei harcokban esett el, a helyi közösség gyászt hirdetett. Korábban írtunk róla, hogy a Huszti járásban található Dolha település 25 éves lakosa, Babinec Vaszil a háborúban vesztette életét. A fiatal kárpátaljai katonát másfél éven keresztül eltűntként tartották nyilván.

Borítókép: Illusztráció: Gyászolók (Fotó: AFP)

