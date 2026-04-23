Kárpátalja gyászol, újabb helyi fiatal halt meg a fronton

Szerhij 1989. október 9-én látta meg a napvilágot Habarovszkban. Középiskolai tanulmányait Csapon fejezte be 2006-ban, majd a Kárpátaljai Állami Egyetemen folytatta képzését, ahol 2010-ben számítástechnika szakon szerzett alapfokú diplomát.

2024 szeptemberétől az Ukrán Fegyveres Erők állományába tartozott. Szolgálata során bátorságról és elhivatottságról tett tanúbizonyságot, feladatait hazája védelmében lelkiismeretesen látta el.

– így emlékezett meg az elesett katonáról Csap városa.

Pireu közlegényként szolgált az A4862-es katonai egységben, a 2. roham század 2. roham szakaszának 1. roham különítményében, géppuskás beosztásban. Egy harci küldetés teljesítése közben veszítette életét, a Donyecki terület Pokrovszki járásában, Novotroitszke település közelében.