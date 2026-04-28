Zsákutcába viheti Ausztriát a költségvetési egyezség

A családokat is érintik a megszorítások

Az Exxpress egy másik cikke szerint a költségvetési tervek a családokat is érzékenyen érintik.

A kormány ugyanis újabb egy évre felfüggeszti a családi és szociális juttatások automatikus inflációkövető kiigazítását.

Claudia Bauer családügyi miniszter ugyanakkor jelezte: a következő két évben évente háromszázmillió eurót fordítanak gyermekgondozásra. A dolgozó szülőknek járó családi adókedvezmény változatlan marad, amely gyermekenként évi kétezer eurót jelent. Ugyanakkor változások várhatók azokban az esetekben, amikor az egyik szülő otthon marad a gyermekekkel, a részletekről azonban még egyeztetések zajlanak.