kormányAusztriaköltségvetésHerbert Kickl

Zsákutcába viheti Ausztriát a költségvetési egyezség

Kritizálta az osztrák kormány költségvetési megállapodását Herbert Kickl, aki szerint a kabinet elszalasztotta az utolsó lehetőséget a gazdaság stabilizálására. A Szabadságpárt vezetője úgy látja, tovább nőnek a terhek, miközben valódi reformok nem történnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 21:14
Herbert Kickl Fotó: WOLFGANG JANNACH Forrás: APA-PictureDesk
– A fekete–vörös–rózsaszín vesztes jelzőlámpa-koalíció végleg elveszítette az utolsó esélyét arra, hogy fenntartható pályára állítsa az ország költségvetését – fogalmazott a politikus.

Kickl szerint a hárompárti kormány működésképtelenségét az is bizonyítja, hogy a program jelentős része de facto a fiókba kerül, vagyis nem valósul meg a gyakorlatban. A szabadságpárti vezető a gazdaságpolitikát is bírálta, hangsúlyozva: a kabinet továbbra is a vállalkozások terhelésére épít. Miközben egyes könnyítések – például a járulékcsökkentés lehetősége – csak évek múlva, legkorábban 2028-ban jelenhetnek meg, addig a cégek már most új adókkal és terhekkel szembesülnek.

 

A családokat is érintik a megszorítások

Az Exxpress egy másik cikke szerint a költségvetési tervek a családokat is érzékenyen érintik

A kormány ugyanis újabb egy évre felfüggeszti a családi és szociális juttatások automatikus inflációkövető kiigazítását.

Claudia Bauer családügyi miniszter ugyanakkor jelezte: a következő két évben évente háromszázmillió eurót fordítanak gyermekgondozásra. A dolgozó szülőknek járó családi adókedvezmény változatlan marad, amely gyermekenként évi kétezer eurót jelent. Ugyanakkor változások várhatók azokban az esetekben, amikor az egyik szülő otthon marad a gyermekekkel, a részletekről azonban még egyeztetések zajlanak.

A miniszter azt is bejelentette, hogy még a nyár előtt elfogadhatják az integrációs kötelezettségekről szóló törvényt, amely szerint a teljes szociális ellátások csak a kötelezettségek teljesítése után járnának.

A keddi bejelentések során ugyanakkor nem ismertettek részleteket a nem indexált szociális és családi juttatásokról. Információk szerint több ellátás – köztük a családi pótlék és a gyermekgondozási támogatás – továbbra sem követné automatikusan az inflációt.

 

Borítókép: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke (Fotó: APA-PictureDesk)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
