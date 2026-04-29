Késes ámokfutás Londonban: ismét zsidó férfiakat támadtak + videó

Két zsidó férfit késeltek meg Észak-Londonban, miután egy késsel felfegyverzett támadó az utcán futva próbált emberekre rátámadni. A hatóságok a helyszínen elfogták a gyanúsítottat, miközben a sérülteket súlyos állapotban ápolják.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 14:28
Észak-London Golders Green negyed (Fotó: AFP)
A zsidó közösség biztonságáért felelős szervezet, a Shomrim közölte, hogy azonnal reagáltak az esetre, és feltartóztatták a feltételezett elkövetőt. Ezt követően a rendőrség a helyszínre érkezett, és sokkolóval ártalmatlanította a férfit, akit letartóztattak.

A sérülteket a zsidó mentőszolgálat, a Hatzola látta el. A szervezet emlékeztetett arra, hogy mentőautóikat a mostani helyszín közelében, az utca túloldalán egy hónappal korábban felgyújtották.

A BBC News értesülései szerint a támadásban két zsidó férfi súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is kezelés alatt állnak.

Egy helyi lakos, Gedale Weinberg elmondta, hogy az incidens szinte közvetlenül az otthona közelében történt. A férfi a rendőrök és mentők érkezésére lett figyelmes. Beszámolója szerint az egyik késelés a Golders Green Roadon, üzletek előtt történt, míg a másik egy mellékutcában, egy zsinagóga közelében. Hozzátette, hogy az utcáját lezárták, és fegyveres rendőrök tartózkodnak a helyszínen.

A történtek részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak, az ügyben a hatóságok vizsgálatot folytatnak.

Borítókép: Észak-London, Golders Green negyed (Fotó: AFP)

