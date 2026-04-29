Késes ámokfutás Londonban: ismét zsidó férfiakat támadtak + videó

Attempted stabbings in north London at the corner of Golders Green Road and Sinclair Grove. Apparently the victims are visibly dressed Jews, a man has been arrested. pic.twitter.com/QyK73P0zlz — David Atherton (@daveatherton) April 29, 2026

A BBC News értesülései szerint a támadásban két zsidó férfi súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is kezelés alatt állnak.

Egy helyi lakos, Gedale Weinberg elmondta, hogy az incidens szinte közvetlenül az otthona közelében történt. A férfi a rendőrök és mentők érkezésére lett figyelmes. Beszámolója szerint az egyik késelés a Golders Green Roadon, üzletek előtt történt, míg a másik egy mellékutcában, egy zsinagóga közelében. Hozzátette, hogy az utcáját lezárták, és fegyveres rendőrök tartózkodnak a helyszínen.