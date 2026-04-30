Elképesztő ára van a brüsszeli pénzeknek, Magyar Pétert rövid pórázon tartja Ursula von der Leyen

A Tisza Párt elnöke szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével.
Az uniós források felszabadítása és a gazdaság beindítása állt a középpontban Magyar Péter brüsszeli tárgyalásain, ahol Ursula von der Leyen a támogatásáról biztosította a leendő magyar kormányt – ugyanakkor egyértelművé tette: a pénzekhez csak szigorú feltételek teljesítésével juthat hozzá Magyarország. A migráció, Ukrajna támogatása és az LMBT-jogok kérdése kiemelten fontos Brüsszelnek.
További Külföld híreink
Ursula von der Leyen ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a Magyarországnak járó, évek óta visszatartott uniós források kifizetését.
A nemzetközi sajtó szerint Brüsszel három kulcsterületen – a migráció, Ukrajna támogatása és az LMBT-jogok kérdésében – vár el változtatásokat:
Magyarországnak alkalmazkodnia kellene az uniós menekültügyi döntésekhez, nem akadályozhatná a migrációs paktum végrehajtását, igazodnia kellene az EU többségi álláspontjához Ukrajna ügyében, valamint enyhítenie kellene a genderkérdésekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozást.
További Külföld híreink
Ezek teljesítése nélkül nem indulhat meg a források folyósítása. Magyarország összesen mintegy 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási alapból, amelyhez 21 feltételt kell teljesíteni, ezek egy részét már korábban teljesítették. A Tisza Párt új helyreállítási terven dolgozik, és több jel is arra utal, hogy bizonyos kérdésekben közeledhet az uniós állásponthoz, bár különösen a migráció területén még nem egyértelmű az irány.
Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!