Elképesztő ára van a brüsszeli pénzeknek, Magyar Pétert rövid pórázon tartja Ursula von der Leyen

Az uniós források felszabadítása és a gazdaság beindítása állt a középpontban Magyar Péter brüsszeli tárgyalásain, ahol Ursula von der Leyen a támogatásáról biztosította a leendő magyar kormányt – ugyanakkor egyértelművé tette: a pénzekhez csak szigorú feltételek teljesítésével juthat hozzá Magyarország. A migráció, Ukrajna támogatása és az LMBT-jogok kérdése kiemelten fontos Brüsszelnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 7:48
Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A Tisza Párt elnöke szerdán egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével.

Ursula von der Leyen ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a Magyarországnak járó, évek óta visszatartott uniós források kifizetését.

A nemzetközi sajtó szerint Brüsszel három kulcsterületen – a migráció, Ukrajna támogatása és az LMBT-jogok kérdésében – vár el változtatásokat: 

Magyarországnak alkalmazkodnia kellene az uniós menekültügyi döntésekhez, nem akadályozhatná a migrációs paktum végrehajtását, igazodnia kellene az EU többségi álláspontjához Ukrajna ügyében, valamint enyhítenie kellene a genderkérdésekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozást.

Ezek teljesítése nélkül nem indulhat meg a források folyósítása. Magyarország összesen mintegy 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási alapból, amelyhez 21 feltételt kell teljesíteni, ezek egy részét már korábban teljesítették. A Tisza Párt új helyreállítási terven dolgozik, és több jel is arra utal, hogy bizonyos kérdésekben közeledhet az uniós állásponthoz, bár különösen a migráció területén még nem egyértelmű az irány. 

 

