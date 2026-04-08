Menczer Tamás: Németország a háborúra készül

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy friss videót a német sorozásokról. Menczer Tamás ennek kapcsán jelezte, hogy Németország szintet lépett, hiszen a 45 évnél fiatalabb férfiak már csak külön engedéllyel utazhatnak három hónapnál hosszabb időre külföldre.

Menczer Tamás szerint Németország háborúra készül a Tisza testvérpártjának a vezetésével. Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen

Menczer Tamás a videójában emlékeztetett rá, hogy habár a kormánypártokat sokat támadták érte, amikor a a német sorozásokról beszéltek, mondván, hogy ennek nincs valóságalapja, most kiderült, hogy mégis igazak a hírek.

Az igazság az, hogy a 45 évnél fiatalabb férfiak az új szabály értelmében csak katonai engedéllyel hagyhatják el Németországot, hogy a három hónapnál hosszabb időre akarnak külföldre menni – fogalmazott Menczer, aki egyúttal azt is kiemelte, hogy mindezt a Tisza német testvérpártja csinálja.