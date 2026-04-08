Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Menczer Tamás: Németország a háborúra készül

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 18:05
Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy friss videót a német sorozásokról. Menczer Tamás ennek kapcsán jelezte, hogy Németország szintet lépett, hiszen a 45 évnél fiatalabb férfiak már csak külön engedéllyel utazhatnak három hónapnál hosszabb időre külföldre. 

Menczer Tamás szerint Németország háborúra készül a Tisza testvérpártjának a vezetésével. Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen

Menczer Tamás a videójában emlékeztetett rá, hogy habár a kormánypártokat sokat támadták érte, amikor a a német sorozásokról beszéltek, mondván, hogy ennek nincs valóságalapja, most kiderült, hogy mégis igazak a hírek. 

Az igazság az, hogy a 45 évnél fiatalabb férfiak az új szabály értelmében csak katonai engedéllyel hagyhatják el Németországot, hogy a három hónapnál hosszabb időre akarnak külföldre menni – fogalmazott Menczer, aki egyúttal azt is kiemelte, hogy mindezt a Tisza német testvérpártja csinálja. 

Németország a háborúra készül. Ja, és mindezt a Tisza testvérpártja csinálja. Ha békét akarsz, szavazz Orbán Viktorra és a Fideszre most vasárnap

– nyomatékosította a politikus. 

Borítókép: Német katonák egy vasútállomáson (Fotó: AFP)

