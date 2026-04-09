Egyre erősödő háborús logika formálja Németország és Európa jövőjét

Németország és egész Európa látványos átalakuláson megy keresztül: a fegyverkezés üteme felgyorsult, és egyre több országban kerül előtérbe a sorkötelezettség kérdése. A kontinensen sorra születnek azok a politikai döntések, amelyek a katonai felkészülést helyezik előtérbe, és ezzel alapvetően befolyásolják a fiatal generációk jövőjét, írja a Boon.

A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét.

Svédország 2017-ben állította vissza a kötelező katonai szolgálatot, hét évvel azután, hogy az ország több mint egy évszázados hagyományát megszüntette. A svéd modell nemi szempontból semleges, a szolgálat hossza kilenc–tizenegy hónap.

Litvánia már 2015-ben, röviddel a Krím orosz annektálása után.

Lettország 2023-ban, az ukrajnai háború kitörését követően vezette vissza a sorkatonaságot.

Észtország soha nem szüntette meg a kötelező szolgálatot, de nemrég arról született döntés, hogy meghosszabbítják a szolgálat idejét.

Finnország, amely mindig fenntartotta a kötelező szolgálatot, ma 285 ezer tartalékossal rendelkezik az 5,6 milliós lakosságából, ami arányosan a legnagyobb gyors mozgósítási potenciált biztosítja Európában.

Norvégia 2015-ben bevezette a nemi szempontból semleges, szelektív sorkatonai rendszert: a 60 ezer katonakorú férfiból mindössze 9000 szolgál ténylegesen.

Dániában a szolgálat hivatalosan kötelező, de valójában önkéntes alapokon működik.

Németország különösen markáns lépéseket tett ezen az úton.

Az új szabályozás értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznának, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől.

Bár a hatóságok szerint az eljárás egyszerű lesz, sokan attól tartanak, hogy ez a szabadságjogok korlátozásának első lépése lehet.

Németország és a kontinens fiataljai másképp gondolkodnak

A törvény már elfogadásakor is komoly vitákat váltott ki. Németország több városában tüntetések kezdődtek, ahol fiatalok ezrei fejezték ki tiltakozásukat a sorkatonaság ellen.