orosz-ukrán háborúAzerbajdzsánbéketárgyalás

Bakui békecsúcs: trükk és hazugság, vagy valódi lehetőség a megegyezésre?

Volodimir Zelenszkij szombaton Bakuban találkozott az azeri elnökkel. Váratlan diplomáciai fordulatként bejelentette hogy Azerbajdzsán válhat az orosz–ukrán háború rendezésének helyszínévé, miután Kijev és Moszkva is jelezte tárgyalási hajlandóságát. A bizonytalanság azonban továbbra is fennáll, hiszen a feleknek a területi kérdésekben is dűlőre kellene jutniuk egy tűzszünet elérése érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 5:52
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL/AFP
Az Európai Unió a héten két Ukrajnának kedvező döntést is meghozott, egyrészt véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot részére, valamint jóváhagyta a 20. orosz szankciós csomagot is. Kaja Kallas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy keményen dolgoznak azon, hogy gyorsan haladhassanak előre a 21. szankciós csomag előkészületeivel. Hozzátette:

ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja.

A Gazeta értesülései szerint Oroszország beleegyezhet egy háromoldalú béketárgyalás megtartásába – az Egyesült Államok részvételével – Azerbajdzsánban. Erről az orosz Szövetségi Tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottság elnökhelyettese, Vlagyimir Dzsabarov beszélt.

Ha Azerbajdzsán kész garantálni minden tárgyaló fél biztonságát, úgy gondolom, hogy a mi delegációnk tagjai nyugodtan elutazhatnak az országba

 – mondta a szenátor. 

Ugyanakkor Dzsabarov Zelenszkij kijelentéseit trükknek és hazugságnak nevezte. Értékelése szerint az ukrán elnök valójában nem akar tárgyalni és a Nyugat befolyása alatt az orosz–ukrán háború folytatása mellett köteleződött el. 

A szenátor azt is hozzátette, hogy az ukrán elnök szokás szerint megint az utolsó pillanatban gondolja meg magát, és azt fogja mondani, hogy nincs megelégedve azokkal a feltételekkel, amelyeket Oroszország szab.

Hol akadtak el a béketárgyalások?

Idén februárban a béketárgyalások utolsó fordulóját Oroszország és Ukrajna – az Egyesült Államok közvetítésével – Genfben tartotta. Áttörés azonban nem történt. A tárgyalások két napig tartottak, és az egyeztetés a területi kérdéseken akadt el. Moszkva azt követelte, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasított.

A Kreml szóvivője márciusban hangsúlyozta, hogy a tárgyalások leállása ellenére Oroszország továbbra is részt vesz az Ukrajnával zajló humanitárius egyeztetésekben, különösen a hadifoglyok cseréjében és az elesett katonák holttestének átadásában.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
