OroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 24.

Az elmúlt időszakban mint a két háborúzó fél az energetikai infrastruktúrákat vette célba. Ukrajna állítása szerint Oroszországnak már nehézséget okoz a szerződéses szállítások teljesítése, míg Oroszország szerint fegyveres erői továbbra is zavartalanul törnek előre szinte az összes fronton, az orosz–ukrán háború lezárása pedig továbbra is várat magára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 6:08
Fotó: FRANCISCO RICHART Forrás: ANADOLU
A Gorkij olajszivattyú-állomás az orosz olajszállítási rendszer fontos eleme, és a Transznyefty-Verhnyaja Volga részvénytársaság struktúrájába tartozik. Az állomás fővezetékeken keresztül szállítja az olajat, egyebek között a Szurgut-Gorkij-Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyag belső útvonalakra történő továbbítását, például a Lukoil vállalatnak a Ksztovóban található finomítója felé.

Az előzetes adatok szerint a csapás következtében három olajtároló tartály megrongálódott. Az SZBU közölte, hogy kiterjedt tűz keletkezett mintegy 20 ezer négyzetméteres területen.

  • Az állami katasztrófavédelem jelentése szerint április 24-én éjszaka orosz dróntámadás ért több lakóépületet a dél-ukrajnai Odessza városában. Ketten meghaltak és további 14-en megsérültek.
  • Ukrajna lett az első ország a világon, amely nagy léptékben alkalmazta a nagy távolságú csapásokra képes, távirányítású elfogó drónokat – jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter.
  • Az ukrán fegyveres erők egyik brigádjának parancsnoksága árulónak tartja Volodimir Zelenszkijt – közölték biztonsági tisztviselők a RIA Novosztyival.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője nemrég egy kijevi biztonságpolitikai fórumon beszélt az elmúlt időszak sikeres akcióiról és a békekötés kérdéséről is. Budanov szerint Moszkva arcvesztést szenved el azzal, hogy Ukrajna támadásaival megfosztja a háború folytatásához szükséges erőforrásaitól, emellett az ukrán csapások az orosz olajipar ellen megzavarják Oroszországot más országok felé vállalt olajipari szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében. 

A nem teljesített szerződések még érdekesebbek, vagyis Oroszország imázsa romlik. Az olajiparra mért csapásaink, ezek az úgynevezett olajszankcióink egyszer véget érnek, amikor a háború véget ér. Ez mindenképpen meg fog történni valamikor. Az imázsveszteség viszont még nagyon sokáig megmarad, mert megkérdőjeleződik Oroszország mint megbízható szállító státusza, amely képes időben eljuttatni nyersanyagát a rendeltetési országba – fejtette ki az UNIAN hírügynökség szerint a tisztségviselő.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Budanov kiemelte, hogy a probléma abban rejlik, miként lehet kompromisszumot találni a felek maximalista követelései között. Szavai szerint mindenki számára egyértelmű, hogy eddig a diplomáciai erőfeszítések keretében nem sikerült kölcsönös megállapodásra jutni.

 „Talán az egyik legfontosabb kérdés, hogyan lehet olyan helyzetet kialakítani, amelyben a háború megismétlődése egyszerűen lehetetlenné válik” – jegyezte meg.

Oroszország is fokozta a támadásait

Oroszország szintén tovább fokozta támadásait a katonai és energetikai infrastruktúra ellen. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadsereg érdekében használt energetikai és közlekedési infrastruktúrára mért légi-, drón, rakéta- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg. 

Az orosz nyilvántartás szerint meghaladta a 60 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán különleges katonai járművek száma.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók települési hatóságai több helyszínről is jelentettek csütörtökön ukrán dróntámadást. A Belgorod megyei Repjahovka községben egy férfi életét vesztette, az apja pedig megsebesült. A brjanszki régióban, Kutrkovicsi településnél megsebesült egy pilóta nélküli repülőgép által megtámadott autóbusz vezetője és négy utasa, mindannyijukat kórházba szállították.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu