A Gorkij olajszivattyú-állomás az orosz olajszállítási rendszer fontos eleme, és a Transznyefty-Verhnyaja Volga részvénytársaság struktúrájába tartozik. Az állomás fővezetékeken keresztül szállítja az olajat, egyebek között a Szurgut-Gorkij-Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyag belső útvonalakra történő továbbítását, például a Lukoil vállalatnak a Ksztovóban található finomítója felé.

Az előzetes adatok szerint a csapás következtében három olajtároló tartály megrongálódott. Az SZBU közölte, hogy kiterjedt tűz keletkezett mintegy 20 ezer négyzetméteres területen.

Az állami katasztrófavédelem jelentése szerint április 24-én éjszaka orosz dróntámadás ért több lakóépületet a dél-ukrajnai Odessza városában. Ketten meghaltak és további 14-en megsérültek.

Ukrajna lett az első ország a világon, amely nagy léptékben alkalmazta a nagy távolságú csapásokra képes, távirányítású elfogó drónokat – jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter.

Az ukrán fegyveres erők egyik brigádjának parancsnoksága árulónak tartja Volodimir Zelenszkijt – közölték biztonsági tisztviselők a RIA Novosztyival.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője nemrég egy kijevi biztonságpolitikai fórumon beszélt az elmúlt időszak sikeres akcióiról és a békekötés kérdéséről is. Budanov szerint Moszkva arcvesztést szenved el azzal, hogy Ukrajna támadásaival megfosztja a háború folytatásához szükséges erőforrásaitól, emellett az ukrán csapások az orosz olajipar ellen megzavarják Oroszországot más országok felé vállalt olajipari szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.