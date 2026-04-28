Brüsszeli költségvetési vita: új uniós pénzek és a szuverenitás a tét

Az MFF – mint mondta – a kiszámíthatóság egyik alapja, amely stabilitást nyújt egy bizonytalan világban. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a romló globális környezet miatt nagyobb rugalmasságra is szükség van, amelyet az Európai Bizottság javaslata már tartalmaz.

A biztos emlékeztetett: a bizottság olyan költségvetést terjesztett elő, amely tükrözi az EU közös kihívásainak nagyságát. Ennek részeként növelnék a versenyképességre, a biztonságra és az EU globális szerepére fordított forrásokat, miközben fenntartanák az erős támogatást a hagyományos politikák, így a kohéziós politika és a közös agrárpolitika (KAP) számára.

Serafin ugyanakkor hangsúlyozta: az EU-nak szembe kell néznie a realitásokkal, mivel a tagállamok jelentős költségvetési nyomás alatt állnak. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlenek a prioritási döntések, amelyeket felelősen kell finanszírozni. Mint mondta, a kulcskérdés az, miként lehet összehangolni az ambíciókat a rendelkezésre álló forrásokkal. Egy ambiciózus költségvetéshez szerinte elengedhetetlen az új saját források bevezetése, amelyhez az Európai Parlament támogatását kérte.

Kitért arra is, hogy a nemzeti és regionális partnerségi tervekre vonatkozó javaslat a rugalmasság erősítését szolgálja, és nem a kohézió, a KAP vagy a szociális célok gyengítését célozza. Épp ellenkezőleg: lehetőséget ad a tagállamoknak és a régióknak arra, hogy korlátozott erőforrásaikat a lehető leghatékonyabban használják fel. Rámutatott: az Európai Uniónak a jelenlegi geopolitikai helyzetben az ellenálló Európa megvalósítását kell támogatnia. Hangsúlyozta, hogy nem szabad feláldozni sem a kohéziós politikát, sem a mezőgazdaságot, és a versenyképesség támogatása sem maradhat el.