Európai UnióMFFszuverenitás

Brüsszeli költségvetési vita: új uniós pénzek és a szuverenitás a tét

Az Európai Unió számára kulcsfontosságú, hogy még idén megállapodás szülessen a következő többéves uniós pénzügyi keretről (MFF) – hangsúlyozta Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban, az uniós parlamentben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 14:35
Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MFF – mint mondta – a kiszámíthatóság egyik alapja, amely stabilitást nyújt egy bizonytalan világban. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a romló globális környezet miatt nagyobb rugalmasságra is szükség van, amelyet az Európai Bizottság javaslata már tartalmaz. 

A biztos emlékeztetett: a bizottság olyan költségvetést terjesztett elő, amely tükrözi az EU közös kihívásainak nagyságát. Ennek részeként növelnék a versenyképességre, a biztonságra és az EU globális szerepére fordított forrásokat, miközben fenntartanák az erős támogatást a hagyományos politikák, így a kohéziós politika és a közös agrárpolitika (KAP) számára. 

Serafin ugyanakkor hangsúlyozta: az EU-nak szembe kell néznie a realitásokkal, mivel a tagállamok jelentős költségvetési nyomás alatt állnak. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlenek a prioritási döntések, amelyeket felelősen kell finanszírozni. Mint mondta, a kulcskérdés az, miként lehet összehangolni az ambíciókat a rendelkezésre álló forrásokkal. Egy ambiciózus költségvetéshez szerinte elengedhetetlen az új saját források bevezetése, amelyhez az Európai Parlament támogatását kérte. 

Kitért arra is, hogy a nemzeti és regionális partnerségi tervekre vonatkozó javaslat a rugalmasság erősítését szolgálja, és nem a kohézió, a KAP vagy a szociális célok gyengítését célozza. Épp ellenkezőleg: lehetőséget ad a tagállamoknak és a régióknak arra, hogy korlátozott erőforrásaikat a lehető leghatékonyabban használják fel. Rámutatott: az Európai Uniónak a jelenlegi geopolitikai helyzetben az ellenálló Európa megvalósítását kell támogatnia. Hangsúlyozta, hogy nem szabad feláldozni sem a kohéziós politikát, sem a mezőgazdaságot, és a versenyképesség támogatása sem maradhat el. 

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője szerint a Patrióta-frakció magyar tagjai nem az EU ellenében bírálják a bizottság MFF-javaslatát, hanem az uniós polgárok érdekeit jobban szolgáló EU-ért. Mint mondta, a válságok időszakában az emberek azt várják el az európai intézményektől és a kormányoktól, hogy biztosítsák a békét, a biztonságot és a jólétet. Véleménye szerint azonban az Európai Bizottság javaslata ezekre nem jelent garanciát. 

A képviselő bírálta, hogy – megfogalmazása szerint – a források jelentős része Ukrajna támogatására és „baloldali aktivista hálózatokra” jutna, miközben az agrártámogatások a kohéziós politikával összevonva mintegy 20 százalékkal csökkennének. Hangsúlyozta: ez különösen a gazdákat érinti hátrányosan. 

Gál Kinga kifogásolta azt is, hogy a jogállamisági feltételek kiterjesztése szerinte politikai nyomásgyakorlásra ad lehetőséget, és a tagállami szuverenitást érinti. Úgy fogalmazott: ez a mechanizmus képes lehet a kormányok működésére hatást gyakorolni, amit elfogadhatatlannak nevezett. 

Hozzátette: a jelenlegi politikai helyzetben – megfogalmazása szerint – a Patrióták jelentik az egyetlen olyan politikai erőt, amely a gazdák, a vállalkozások és az állampolgárok érdekeit képviseli. Kiemelte: számukra az emberek érdekei az elsők, Magyarországon és egész Európában. 

Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője úgy vélte: az Európai Parlament „fősodor” pártjai kiszorították a Patrióta-képviselőket a hétéves költségvetés vitáiból. A képviselő bírálta a jelentést, miszerint, a tervezet egyetlen alapba vonná össze a tagállamokat megillető forrásokat, miközben azok felett a bizottság széles jogköröket gyakorolna. 

Győri Enikő szerint ez lehetőséget teremthet arra, hogy politikai feltételekhez kössék a források kifizetését, ami akár oda is vezethet, hogy egyes kedvezményezettek – például gazdák – elesnek a támogatásoktól olyan elvárások miatt, amelyek nem tartoznak uniós hatáskörbe. Példaként említette, hogy Brüsszel Magyarországtól a rezsicsökkentés kivezetését várja el, és ennek megtagadása szerinte a jövőben pénzügyi következményekkel járhat. 

A politikus bírálta az új európai adók bevezetésének tervét is, és úgy fogalmazott: a parlament baloldala és az Európai Néppárt támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek szerinte szűkítik a tagállamok szuverenitását. 

Dobrev Klára, a DK uniós parlamenti képviselője felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az Európai Parlamentben széles körű egyetértés van abban, hogy erősebb, nagyobb és ellenállóbb Európára van szükség, komoly nézetkülönbségek vannak a megvalósítás módját illetően.

Mint mondta, az európai jobboldal az elmúlt években a szabályok egyszerűsítéséről és a deregulációról beszél, amit versenyképességnek nevez, ugyanakkor ez szerinte azt eredményezi, hogy a multinacionális vállalatoknak egyre kevésbé kell figyelembe venniük a munkavállalók érdekeit és a környezetvédelmi szempontokat. 

Hangsúlyozta: a szociáldemokraták ezzel szemben az embereket helyeznék előtérbe a profit helyett. Ennek jegyében kiállnak az önálló és megerősített európai szociális alap mellett, amely a minőségi oktatást, az egyetemes egészségügyi ellátást és a szociális védelem erősítését szolgálná.

Borítókép: Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
