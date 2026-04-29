választásBulgáriaOrbán ViktorRumen Radev

Orbán Viktorhoz hasonlítják, Brüsszel pedig már retteg a bolgár választás győztesétől

Hatalmas győzelmet aratott a vasárnapi bolgár parlamenti választáson Rumen Radev vezette Progresszív Bulgária, amely a szavazatok közel 45 százalékát megszerezve abszolút többséghez jutott a törvényhozásban. Az eredmény történelmi jelentőségű: 1997 óta először alakulhat egypárti kormány az országban, amely az elmúlt évek politikai instabilitása után új korszakot nyithat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 6:54
Rumen Radev, a Progresszív Bulgária vezetője (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktorhoz mérik Radevet

A BBC értékelése szerint Rumen Radevet gyakran pragmatikus, részben oroszbarát politikusként írják le. Korábban bírálta az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat, és a Moszkvával folytatott párbeszéd szükségességét hangsúlyozta.

Több politikai ellenfele és elemző is párhuzamot von közte és Orbán Viktor között, elsősorban az Ukrajnához fűződő politika és az energetikai kérdések terén.

Más szakértők inkább a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficoval állítják párhuzamba: bár kritikus az uniós irányvonallal szemben, nem feltétlenül törekszik annak blokkolására.

Radev ellenzi, hogy Bulgária katonai támogatást nyújtson Ukrajnának, ugyanakkor várhatóan nem akadályozza az uniós döntéshozatalt, és inkább kompromisszumokra törekvő politikát visz.

Katonából lett államfő

Rumen Radev 1963-ban született, és katonai pályafutását követően lépett a politikai színtérre. A Bolgár Légierő parancsnokaként vezérőrnagyi rangot ért el, korábban pedig MiG–29-es vadászpilótaként szolgált.

2016-ban független jelöltként, a Bolgár Szocialista Párt támogatásával nyerte el az államfői posztot, majd 2021-ben jelentős fölénnyel ismét bizalmat kapott a választóktól.

Elnöksége idején meghatározó szerepet játszott a bolgár közéletben, különösen a korrupció elleni fellépés és a kormánykritikus megszólalásai révén.

2026 márciusában – a posztkommunista Bulgária történetében elsőként – lemondott tisztségéről, hogy saját politikai mozgalmat indítson, és elinduljon a parlamenti választáson.

Rumen Radev az elhúzódó politikai instabilitás közegében erősítette meg befolyását. Államfőként következetesen bírálta az egymást váltó kormányokat, különösen a korrupció és a hatalomgyakorlás kérdésében, és a rendszerkritikus választók egyik vezető alakjává vált.

Pártját 2026-ban alapította, kifejezetten a „régi elit” leváltásának ígéretével, amely széles társadalmi támogatást hozott számára.

Fegyveripar és ukrán háború

Bulgária jelentős szerepet játszik az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó fegyverellátásban, amelyben a német Rheinmetall is érintett.

Rumen Radev ugyan kritikával illette a közvetlen katonai támogatást, a hadiipari együttműködésekkel kapcsolatban azonban nem fogalmazott meg ellenérzéseket.

Borítókép: Rumen Radev, a Progresszív Bulgária vezetője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu