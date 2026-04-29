Orbán Viktorhoz hasonlítják, Brüsszel pedig már retteg a bolgár választás győztesétől

Orbán Viktorhoz mérik Radevet

A BBC értékelése szerint Rumen Radevet gyakran pragmatikus, részben oroszbarát politikusként írják le. Korábban bírálta az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat, és a Moszkvával folytatott párbeszéd szükségességét hangsúlyozta.

Több politikai ellenfele és elemző is párhuzamot von közte és Orbán Viktor között, elsősorban az Ukrajnához fűződő politika és az energetikai kérdések terén.

Más szakértők inkább a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficoval állítják párhuzamba: bár kritikus az uniós irányvonallal szemben, nem feltétlenül törekszik annak blokkolására.

Radev ellenzi, hogy Bulgária katonai támogatást nyújtson Ukrajnának, ugyanakkor várhatóan nem akadályozza az uniós döntéshozatalt, és inkább kompromisszumokra törekvő politikát visz.

Katonából lett államfő

Rumen Radev 1963-ban született, és katonai pályafutását követően lépett a politikai színtérre. A Bolgár Légierő parancsnokaként vezérőrnagyi rangot ért el, korábban pedig MiG–29-es vadászpilótaként szolgált.

2016-ban független jelöltként, a Bolgár Szocialista Párt támogatásával nyerte el az államfői posztot, majd 2021-ben jelentős fölénnyel ismét bizalmat kapott a választóktól.

Elnöksége idején meghatározó szerepet játszott a bolgár közéletben, különösen a korrupció elleni fellépés és a kormánykritikus megszólalásai révén.