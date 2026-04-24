kényszersorozáskínzásTCKZelenszkijorosz-ukrán háborúsokkolóukrán katona

Halálra kínoztak egy mozgósított férfit az ukrán katonák: sokkolót is használtak

Brutális kegyetlenséggel végzett a kijevi toborzóközpont két munkatársa egy mozgósított férfival, akit az egységükhöz tartó buszon vertek halálra. Az áldozatot elektromos sokkolóval kínozták, a felettes tiszt pedig tétlenül nézte a védtelen férfi haláltusáját. Az elkövetők ellen vádat emeltek, az egyik katona akár 12 év börtönbüntetést is kaphat tettéért. Ukrajnában egyre drasztikusabb és erőszakosabb módszerekkel kényszerítik az embereket a frontra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 21:51
Vádat emelt a bíróság a kijevi toborzóközpont (TCK) két alkalmazottja ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A katonát hatalommal való visszaéléssel vádolják, amely súlyos következményeket von maga után. Az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó cikkei alapján akár 12 év szabadságvesztésre is számíthat. Felettese, a helyettes vezető szintén bíróság elé áll, őt azzal vádolják, hogy szándékosan nem akadályozott meg egy beosztottja által elkövetett bűncselekményt; az ő esetében tíz év börtönbüntetés a tét.

Bár az ilyen és ehhez hasonló esetek egyre gyakoribbak, az ukrán vezetés igyekszik elbagatellizálni őket. Fedir Venislavszkij képviselő korábban úgy nyilatkozott, hogy a hadkiegészítő központok munkatársai elleni panaszok nem elterjedtek, és szerinte a mozgósítottak alig egy-két százaléka tesz csak panaszt. A valóság azonban ennél sötétebb: ma már kijevi lakosokat vernek halálra a nyílt utcán vagy a sorozóbuszokon a saját katonáik.

Nem élte túl a kiképzést egy kadét

Lapunk korábban egy hasonlóan megrázó esetről is beszámolt: az ukrajnai Rivne régióban egy mindössze 17 éves kadét, Pavel követett el öngyilkosságot az őt ért bántalmazások miatt. 

A fiatal fiút, aki eredetileg motiváltan készült a rendvédelmi pályára, felettesei és öt őrmester folyamatosan kínozta és alázta; előfordult, hogy sós vizet itattak vele, vagy arra kényszerítették, hogy a padlóról egyen. 

A tragédia előtti napon az egyik őrmester brutálisan megverte a fiút, miközben társai videóra vették a bántalmazást.

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.

Borítókép: Ukrán toborzók, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu