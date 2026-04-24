Halálra kínoztak egy mozgósított férfit az ukrán katonák: sokkolót is használtak

Nem élte túl a kiképzést egy kadét

Lapunk korábban egy hasonlóan megrázó esetről is beszámolt: az ukrajnai Rivne régióban egy mindössze 17 éves kadét, Pavel követett el öngyilkosságot az őt ért bántalmazások miatt.

A fiatal fiút, aki eredetileg motiváltan készült a rendvédelmi pályára, felettesei és öt őrmester folyamatosan kínozta és alázta; előfordult, hogy sós vizet itattak vele, vagy arra kényszerítették, hogy a padlóról egyen.

A tragédia előtti napon az egyik őrmester brutálisan megverte a fiút, miközben társai videóra vették a bántalmazást.