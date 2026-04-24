A katonát hatalommal való visszaéléssel vádolják, amely súlyos következményeket von maga után. Az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó cikkei alapján akár 12 év szabadságvesztésre is számíthat. Felettese, a helyettes vezető szintén bíróság elé áll, őt azzal vádolják, hogy szándékosan nem akadályozott meg egy beosztottja által elkövetett bűncselekményt; az ő esetében tíz év börtönbüntetés a tét.
Bár az ilyen és ehhez hasonló esetek egyre gyakoribbak, az ukrán vezetés igyekszik elbagatellizálni őket. Fedir Venislavszkij képviselő korábban úgy nyilatkozott, hogy a hadkiegészítő központok munkatársai elleni panaszok nem elterjedtek, és szerinte a mozgósítottak alig egy-két százaléka tesz csak panaszt. A valóság azonban ennél sötétebb: ma már kijevi lakosokat vernek halálra a nyílt utcán vagy a sorozóbuszokon a saját katonáik.
