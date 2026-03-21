Súlyos visszaélések: nem élte túl a kiképzést egy kadét egy ukrajnai kiképzőközpontban

Újabb súlyos visszaélésekre derült fény Ukrajnában. Egy ukrajnai katonai kiképzőközpontban egy fiatal kadét öngyilkos lett. A tragédia után szülei arról számoltak be, hogy gyermeküket folyamatos megaláztatás és fizikai bántalmazás érte. Elmondásuk szerint a felettesei nemcsak bántalmazták, hanem arra is kényszerítették, hogy a földről egyen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 13:04
Egy ukrajnai katonai kiképzőközpontban egy fiatal kadét öngyilkos lett Forrás: AFP
Az Origo a Strana információira hivatkozva arról írt, hogy az ukrajnai Rivne régióban egy 17 éves kadét, Pavel öngyilkosságot követett el. Helyi Telegram-csatornák szerint az intézményben öt őrmester rendszeresen megalázta a katonákat: „arra kényszerítették őket, hogy a padlóról egyenek és sós vizet igyanak”. A Strana beszámolója alapján a tragédia előtti napon az egyik őrmester megverte a fiút, a többiek pedig videóra vették a történteket.

Súlyos visszaélések az ukrajnai kiképzőközpontban

A tragédia után a kadét szülei a Szuszpilnijnek idézték fel fiuk utolsó időszakát. Elmondásuk szerint a fiatal eleinte motivált volt, saját döntéséből jelentkezett a képzésre, mert rendvédelmi pályára készült. Később azonban egyre gyakrabban panaszkodott feletteseire. Az édesanya arról beszélt, hogy fia ezt a hivatást választotta, rendőr szeretett volna lenni, ugyanakkor 

idővel már a parancsnokától és az intézmény vezetésétől is tartott.

Az apa szerint a fiú korábban arról számolt be, hogy a törzsőrmester önkényesen büntette őket, például azzal az indokkal rendelt el fekvőtámaszokat, hogy rossz kedve van. A tragédia előtt a fiatal üzenetet küldött édesanyjának, amelyben bocsánatot kért, és azt írta, hogy bár édesanyját jó anyának tartja, magát rossz, gyenge embernek érzi, ugyanakkor hálás mindazért, amit kapott, írja a Strana.

A búcsúlevél eltűnt

Az édesanya állítása szerint fia a halála előtt búcsúlevelet írt, amelynek később nyoma veszett, pedig több kadét még látta az írás elejét. 

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.

Magyar Péterrel a magyarok nyakába szakadhat az ukrán teher

Az ukrán veszteségek súlyosak és hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért Zelenszkij emberrablói folyamatos embervadászatot tartanak az utcákon, a kényszersorozás pedig magyar áldozatokat is követel. Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a 90 milliárd eurós hitel folyósítását. Ukrajna és a magyar ellenzék most együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra. 

Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Az Ursula von der Leyen vezette Európa Bizottság is minden eszközzel azon dolgozik, hogy Ukrajnát segítse, akkor is, ha ez belesodorhatja Európát egy háborúba.

Borítókép: Kadétok gyakorolnak egy ukrajnai katonai kiképzőközpontban, illusztráció (Fotó: AFP)

