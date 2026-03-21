Súlyos visszaélések: nem élte túl a kiképzést egy kadét egy ukrajnai kiképzőközpontban

Az Origo a Strana információira hivatkozva arról írt, hogy az ukrajnai Rivne régióban egy 17 éves kadét, Pavel öngyilkosságot követett el. Helyi Telegram-csatornák szerint az intézményben öt őrmester rendszeresen megalázta a katonákat: „arra kényszerítették őket, hogy a padlóról egyenek és sós vizet igyanak”. A Strana beszámolója alapján a tragédia előtti napon az egyik őrmester megverte a fiút, a többiek pedig videóra vették a történteket.

Súlyos visszaélések az ukrajnai kiképzőközpontban

A tragédia után a kadét szülei a Szuszpilnijnek idézték fel fiuk utolsó időszakát. Elmondásuk szerint a fiatal eleinte motivált volt, saját döntéséből jelentkezett a képzésre, mert rendvédelmi pályára készült. Később azonban egyre gyakrabban panaszkodott feletteseire. Az édesanya arról beszélt, hogy fia ezt a hivatást választotta, rendőr szeretett volna lenni, ugyanakkor

idővel már a parancsnokától és az intézmény vezetésétől is tartott.

Az apa szerint a fiú korábban arról számolt be, hogy a törzsőrmester önkényesen büntette őket, például azzal az indokkal rendelt el fekvőtámaszokat, hogy rossz kedve van. A tragédia előtt a fiatal üzenetet küldött édesanyjának, amelyben bocsánatot kért, és azt írta, hogy bár édesanyját jó anyának tartja, magát rossz, gyenge embernek érzi, ugyanakkor hálás mindazért, amit kapott, írja a Strana.