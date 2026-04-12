Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza belső köreiből távozó Csercsa Balázs egy angol nyelvű dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely a párt választási stratégiájával foglalkozik. Az Ellenpont értelmezése szerint az úgynevezett „választásnapi akcióterv” egy szoros eredmény esetére készült, és több lehetséges forgatókönyvet is felvázol.
Több hete készült a Tisza a zavargásokra egy esetleges vereség után
Az elmúlt hetekben Magyar Péter, Kulja András és Nagy Ervin is rendszeresen választási visszaélésekről beszélt, ami az Ellenpont szerint egybevághat a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumban foglaltakkal. A portál értelmezése szerint a narratíva célja egy esetleges választási eredmény megkérdőjelezése és az utcai nyomásgyakorlás előkészítése lehet.
Az Ellenpont azt írja,
a dokumentum alapján a pártnak már a szavazás napján el kell kezdenie kommunikációs szinten építeni a választási visszaélések narratíváját, és akár még az urnazárás előtt győzelmet kell hirdetnie. A vereséget követően az utcai nyomásgyakorlás lehetősége is felmerül, amelyet a dokumentum a 2014-es ukrajnai eseményekhez hasonlít.
A cikk kitér arra is, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban többször beszélt választási visszaélések lehetőségéről. Nyilatkozataiban egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy
csak akkor fogják elfogadni az eredményt, ha nem történik rendszerszintű, súlyos választási csalás,
illetve arról is beszélt, hogy egyes körzetekben „néhány szavazaton múlhat az eredmény”.
Ezek a kijelentések összecsenghetnek a kiszivárgott dokumentumban szereplő kommunikációs stratégiával.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
